Хабаровский район расширит экспорт товаров в Китай

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Второй Амурский экономический форум пройдет в Хабаровском районе 2 и 3 августа. На территории комплекса «Заимка» встретятся представители власти и бизнеса из России и Китая — всего более 150 человек. О том, как форум поможет местным производителям, в эфире программы «Утро с “Губернией”» рассказала председатель комитета по экономической политике администрации Хабаровского района Татьяна Литвинова.

Напомним, что первый Амурский экономический форум прошел в июле 2017 года — организаторы хотели, чтобы производители из Хабаровского района и гости из Китая наладили деловые связи.

«Наша продукция нашла свое понимание на китайском рынке: это и мед, и различные виды воды, и китайские палочки, и гриб чага с водой на его основе. У нас увеличился экспорт данной продукции», — отметила Татьяна Литвинова.

Второй форум должен помочь расширить экспорт сельхозпродукции.

«На территории Фуюаня есть магазин беспошлинной торговли. Мы хотим расширить вопрос реализации продукции через магазин. Это большое направление, которое хотелось бы охватить на форуме», — добавила Татьяна Литвинова.