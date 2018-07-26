Хабаровский район расширит экспорт товаров в Китай
Вопрос о поставках местных продуктов в Поднебесную обсудят на Амурском экономическом форуме.
Вопрос о поставках местных продуктов в Поднебесную обсудят на Амурском экономическом форуме.
Второй Амурский экономический форум пройдет в Хабаровском районе 2 и 3 августа. На территории комплекса «Заимка» встретятся представители власти и бизнеса из России и Китая — всего более 150 человек. О том, как форум поможет местным производителям, в эфире программы «Утро с “Губернией”» рассказала председатель комитета по экономической политике администрации Хабаровского района Татьяна Литвинова.
Напомним, что первый Амурский экономический форум прошел в июле 2017 года — организаторы хотели, чтобы производители из Хабаровского района и гости из Китая наладили деловые связи.
«Наша продукция нашла свое понимание на китайском рынке: это и мед, и различные виды воды, и китайские палочки, и гриб чага с водой на его основе. У нас увеличился экспорт данной продукции», — отметила Татьяна Литвинова.
«На территории Фуюаня есть магазин беспошлинной торговли. Мы хотим расширить вопрос реализации продукции через магазин. Это большое направление, которое хотелось бы охватить на форуме», — добавила Татьяна Литвинова.
Кроме того, на встрече собираются представить туристический потенциал Хабаровского района и проекты, связанные с освоением дальневосточных гектаров.