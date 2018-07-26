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05:22 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Иркутск

Промплощадку «Усольехимпрома» поставят под военизированную охрану

Охрана должна быть организована до 6 августа.

Промплощадка предприятия «Усольехимпром» будет взята под военизированную охрану после случая с утечкой содержащих хлор химикатов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

Охрана должна быть организована до 6 августа.

«Мы должны сделать невозможным проникновение посторонних лиц на объект, представляющий угрозу жизни и здоровью людей», — прокомментировал председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов.

Отмечается, на территории предприятия орудуют нелегальные сборщики металлолома, которые распиливают и сдают в утиль остатки оборудования.

«На промплощадке находятся 11 железнодорожных цистерн под давлением с содержимым неизвестного происхождения. Эти емкости несут угрозу разгерметизации в результате механического воздействия на них и выброса в атмосферу опасных веществ», — рассказал мэр Усолья-Сибирского Михаил Торопкин.

Работа предприятия «Усольехимпром» была приостановлена в конце 1990-х годов. В Байкальской природоохранной прокуратуре сообщили, что на территория предприятия расположены более тысячи объектов капитального строительства, которые находятся в заброшенном состоянии.

В июле этого года «Усольехимпроме» произошел выброс химического вещества в атмосферу. По итогам проверки установлено, что неизвестные разгерметизировали одну из цистерн с надписью «едкий натр» емкостью 75 кубических метров, содержащую химическое вещество.

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