Цукерберг потерял $16,8 млрд из-за разочарования инвесторов отчетностью Facebook

Если падение продолжится и после открытия торгов, Цукерберг может лишиться третьего места в списке миллиардеров от Bloomberg. В начале июля его состояние оценивалось в $81,6 млрд, теперь же — менее чем в $70 млрд. За основателем соцсети в списке богатейших людей планеты шел Уоррен Баффетт с $81,2 млрд. Первую позицию в рейтинге занимал основатель Amazon Джефф Безос со $142 млрд, за ним шел основной владелец Microsoft Билл Гейтс с $94,2 млрд.