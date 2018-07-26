ВСЖД выплатила более 4,9 млрд рублей в консолидированный бюджет РФ
За первое полугодие 2018 года в консолидированный бюджет России структурные подразделения ОАО «РЖД», а также дочерние общества компании, расположенные в границах
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За первое полугодие 2018 года в консолидированный бюджет России структурные подразделения ОАО «РЖД», а также дочерние общества компании, расположенные в границах
Основная часть платежей направлена в бюджет Иркутской области — более 3,4 млрд рублей. В бюджет Бурятии выплаты составили более 1,3 млрд рублей, в бюджет Забайкальского края — более 88 млн рублей, в бюджет Якутии — более 3,7 млн рублей.