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06:19 (мск), источник: Baikal-info.ru

ВСЖД выплатила более 4,9 млрд рублей в консолидированный бюджет РФ

За первое полугодие 2018 года в консолидированный бюджет России структурные подразделения ОАО «РЖД», а также дочерние общества компании, расположенные в границах Восточно-Сибирской железной дороги, перечислили свыше 4,9 млрд рублей. Об это 26 июля 2018 года сообщает пресс-служба ВСЖД.

Источник: Reuters

Основная часть платежей направлена в бюджет Иркутской области — более 3,4 млрд рублей. В бюджет Бурятии выплаты составили более 1,3 млрд рублей, в бюджет Забайкальского края — более 88 млн рублей, в бюджет Якутии — более 3,7 млн рублей.

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