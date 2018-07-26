ВСЖД выплатила более 4,9 млрд рублей в консолидированный бюджет РФ

За первое полугодие 2018 года в консолидированный бюджет России структурные подразделения ОАО «РЖД», а также дочерние общества компании, расположенные в границах Восточно-Сибирской железной дороги, перечислили свыше 4,9 млрд рублей. Об это 26 июля 2018 года сообщает пресс-служба ВСЖД.