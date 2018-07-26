Социальные цены на колбасу зафиксировали в Приморье

Источник: НИА Владивосток

Соглашения подписали ведущие производители колбасных изделий — компания «Ратимир» и находкинский мясокомбинат, а также уссурийский молокозавод. Их продукцию по доступным ценам теперь можно купить в супермаркетах «Фреш 25», «Реми», «Три кота», «Парус» и «ОК!».

По словам вице-губернатора Приморья Валентина Дубинина, благодаря данным соглашениям выигрывает и покупатель, и продавец.

«После подписания аналогичных соглашений в мае этого года на 15−20% снизились цены на молочные продукты, при этом и оборот этой продукции в магазинах увеличился с 50% до 140%», — отметил заместитель руководителя края.

Андрей Тарасенко подчеркнул, что главная задача — снизить цены, прежде всего, для малообеспеченных жителей.

Глава региона также отметил, что Администрация Приморья и Почта Банк в ближайшее время начнут совместную работу по созданию социальной карты для приморцев.

«Пенсионеры, многодетные смогут по этой карте получить скидку на социальные товары», — подчеркнул Андрей Тарасенко, и поручил своему заместителю Валентину Дубинину проработать этот вопрос с торговыми сетями.

Напомним, что вопрос снижения цен на продукты питания — один из наиболее актуальных в Приморье. Работать над решением этой задачи всем вместе — Администрации края, главам муниципалитетов, производителям и торговым сетям — поставил задачу Андрей Тарасенко."Наценка в магазинах составляет до 30%. Это очень много при рентабельности хозяйств 5−7%. Будем бороться с этим, проводить больше ярмарок, давать возможность приобрести продукцию напрямую от производителя", — подчеркнул глава Приморья.