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08:58 (мск), источник: Вести - Новосибирск

На ремонт сельских дорог в Новосибирской области дополнительно выделили 1,5 млрд рублей

В Новосибирской области сегодня ведут масштабный ремонт сельских дорог. Выделить дополнительно полтора миллиарда рублей на эти цели поручил глава региона Андрей Травников. Один из участков с опережением графика сдали сегодня в Маслянинском районе. Сегодня там работала комиссия областного Минтранса. Как специалисты оценили качество ремонта?

Источник: Вести - Новосибирск

В руках инспектора дорожная рейка — с помощью этого инструмента он проверяет уклон новой дороги. Лёгкая неровность — чтобы вода не задерживалась: два месяца назад здесь была глубокая колея.

Александр Бубенчиков, главный инженер Маслянинского дорожного ремонтно-строительного управления: «Проводились работы по фрезерованию колейности — она удалялась, и устраивался постоянный слой покрытия».

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Сегодня на двух километрах дороги — крепкий асфальтобетон: подрядчик уверяет — простоит минимум пять лет, выдержит и тяжёлые грузовики, и интенсивное движение.

Максим Шевченко, корреспондент: «Ходят здесь не только легковые машины, но и грузовики, и даже автобусы с пассажирами. Подрядчику постоянно приходилось эту дорогу перекрывать для того, чтобы делать здесь ремонт. Это принесло плоды — сдали полотно на месяц раньше срока».

На ремонт сельских дорог в этом году выделили дополнительные средства из областного бюджета, по поручению главы региона Андрея Травникова.

Евгений Раков, заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области: «Были выделены полтора миллиарда, которые были распределены следующим образом: миллиард двести — на территориальные автодороги, находящиеся на территории муниципальных образований, и триста миллионов — непосредственно в виде дополнительных субсидий пошло в муниципальные образования».

Масштабный ремонт ведут сегодня во всех тридцати районах области, на особом контроле — сельские дороги со щебёночным покрытием, где проходят школьные маршруты. Всего в этом году областные власти только на дополнительные средства обещают отремонтировать больше сотни дорожных объектов.

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