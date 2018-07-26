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12:09 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде благоустраивается остановка на улице 7-й Гвардейской

В Волгограде продолжается благоустройство остановок общественного транспорта. В настоящее время обновляется павильон на улице 7-й Гвардейской.

По данным пресс-службы городской администрации, на данной территории будет уложена тротуарная плитка, заменен бордюрный камень.

Кроме этого, на остановочном павильоне специалисты установят электронное табло, информирующее пассажиров о времени прибытия автобуса или троллейбуса.

Отметим, в ближайшее время обновятся остановки на улице Хиросимы в Центральном районе, «Водоотстой» и «503 микрорайон» в Кировском районе. Добавим, в прошлом году было реконструировано 86 остановочных пунктов в четырех районах Волгограда.

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