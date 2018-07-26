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17:00 (мск), источник: Комсомольская правда

Статистика уверяет, что в Волгограде подешевел бензин

За последнюю неделю — с 17 по 23 июля — бензин в Волгоградской области подешевел.

Источник: Комсомольская правда

Как, вы не заметили? А, между прочим, на многих заправках цены снизились на 0,4% или в среднем на 18 копеек. В этом «КП-Волгоград» уверяют эксперты Волгоградстата. Именно они по итогам еженедельного мониторинга сделали такие выводы.

К слову, подешевел автомобильный бензин сразу двух марок: цены на АИ-98 снизились на 1,9% или на 97 копеек за литр, АИ-95 — на 0,9% или на 43 копейки за литр. А вот стоимость «девяносто второго» не изменилась.

Да, вы скажете, что по сравнению с тем, как цены взлетели за последние несколько месяцев, 18 копеек — это капля в море. Но факт остается.

При этом, по сравнению с другими регионами ЮФО топливо в Волгоградской области еще и не самое дорогое. Так, по данным все того же Волгоградстата, сейчас в нашем регионе АИ-92 в среднем стоит 42,17 рубля, АИ-95 — 45,51 рубля, а АИ-98 — 50,50. Для сравнения, в Ростовской области АИ-92 стоит 42,88 рубля, в Краснодарском крае за бензин этой же марки уже платят 42,92 рубля, в Крыму и вовсе — 46,56 рубля за литр. А вот в соседней Саратовской области даже дешевле, чем у нас: АИ-92 — 41,35 рубля, АИ-95 — 44,64.

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