Статистика уверяет, что в Волгограде подешевел бензин

Источник: Комсомольская правда

Как, вы не заметили? А, между прочим, на многих заправках цены снизились на 0,4% или в среднем на 18 копеек. В этом «КП-Волгоград» уверяют эксперты Волгоградстата. Именно они по итогам еженедельного мониторинга сделали такие выводы.

К слову, подешевел автомобильный бензин сразу двух марок: цены на АИ-98 снизились на 1,9% или на 97 копеек за литр, АИ-95 — на 0,9% или на 43 копейки за литр. А вот стоимость «девяносто второго» не изменилась.

Да, вы скажете, что по сравнению с тем, как цены взлетели за последние несколько месяцев, 18 копеек — это капля в море. Но факт остается.