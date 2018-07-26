Как заключить договор с риелтором: основные ошибки и способы их избежать

Источник: РИА "Новости"

Зачем нужен договор

В первую очередь, настаивайте на заключении договора с риелтором — без документа что-либо доказать будет нереально, предупреждает президент Серпуховской гильдии риелторов Любовь Голубева.

Не стоит обращаться к риелторам-одиночкам. Гарантию юридической чистоты сделки может дать только агентство, ответственность которого застрахована, поэтому требуйте сертификат. Оксана Иванова Руководитель департамента городской недвижимости компании «НДВ-Супермаркет недвижимости»

Помните, что на договор с агентством недвижимости (ООО или ИП) распространяются положения Закона РФ «О защите прав потребителей», в связи с чем покупатель вправе использовать весь комплекс механизмов данного Закона при работе с риелтором и в случае надобности отстоять свои права в суде, кроме этого можно обратиться с жалобой в Роспотребнадзор.

Как проверить надежность риелтора

Проверить надежность риелтора или агентства можно через Единый Реестр сертифицированных компаний и аттестованных специалистов рынка недвижимости. В данный перечень входят специалисты, которые работают в сертифицированный агентствах, где качество услуг соответствует стандартам, разработанным и принятым к обязательному исполнению профессиональным сообществом. Договор оказания услуг в таких агентствах, как правило, соответствует закону и отвечает главной цели — оказание грамотной и качественной услуги заказчику.

Кроме того, нелишним будет познакомиться с руководством агентства, где работает ваш риелтор. Надежные компании заботятся о своей репутации, поэтому при возникновении каких-либо проблем в работе с риелтором клиент вправе обратиться к руководству, отмечает генеральный директор агентства недвижимости «Невский Простор» Александр Гиновкер.

Что учесть при составлении договора

Юрист Европейской юридической службы Геннадий Локтев советует:

1. Обязательно пропишите точную стоимость услуг риелтора. В договоре не должно быть пунктов об одностороннем изменении цены услуг риелтором, ссылок на тарифы агентства и права агентства менять данные тарифы в одностороннем порядке. Необходимо четко определить, какие конкретно услуги входят в данную сумму, а также оговорить, за чей счет осуществляются необходимые расходы (получение справок БТИ, выписок из ЕГРП, оплата банковской ячейки и т. п. ).

Также в договоре не должно быть указано о возмещении покупателем расходов на рекламу, поиск квартиры, транспортных расходов.

2. Пропишите предельную цену объекта, месторасположение, количество комнат, этаж, площадь, чтобы у риелтора не было соблазна предлагать самую дорогую квартиру. В интересах покупателя также указать, что данные требования являются примерными и могут быть изменены.

3. Установите сроки поиска квартиры и возможность расторгнуть договор при несоблюдении установленного срока. Предусмотрите право покупателя отказаться от исполнения договора, если риелтор не справляется с поставленной задачей, в таком случае вы сможете расторгнуть договор без выплаты неустойки.

Распространенные уловки риелторов

Источник: РИА "Новости"

Юрист в сфере недвижимости Павел Максименко назвал топ-6 уловок недобросовестных риелторов и рассказал, как их избежать.

1. Неточные формулировки

Избегайте в договоре расплывчатых формулировок вроде: «Исполнитель обязуется оказать услуги по сопровождению покупки помещения».

Такая постановка вопроса опасна для кошелька потенциального покупателя, поскольку нигде не прописывается, что конкретно делает риелтор, какие услуги он оказывает и за что в итоге нужно платить. Павел Максименко Юрист в сфере недвижимости

Тем самым недобросовестный риелтор получает возможность брать за услуги дополнительную плату. Например, за проверку документов на «юридическую чистоту», за получение выписки из ЕГРН, за персональный подбор помещения и пр.

Тщательно изучите все пункты договора перед его подписанием, предложите изменить не понравившиеся вам пункты, внести уточнения в договор с указанием конкретного перечня услуг, желательно прописать все отдельным документом и заверить его. Лучше всего для этого подойдет составление протокола разногласий к договору: в нем фиксируются все изменения, после чего данный документ и договор подписываются обеими сторонами, советует юрист.

2. Условие о том, что заказчик не вправе заключать договоры с иными риелторами.

За нарушение данного условия обычно устанавливается неустойка.

Однако такие положения являются незаконными.

«Вы абсолютно свободны в выборе услуг и вправе заключать неограниченное количество договоров с любыми организациями», — отмечает юрист.

3. Поиск по «закрытой» базе данных

Очень часто от риелторов можно услышать предложение поиска объектов недвижимости в «закрытой» базе данных за дополнительную плату. Более того, многие риелторы стараются заманить покупателей скидками и «спецпредложениями» на такую услугу, а также красивыми примерами из практики их клиентов.

«Никакой закрытой базы данных нет. Это откровенный обман со стороны риэлторов, которые хотят легких денег. Рекомендую сразу отказываться от услуг подобных риэлторов, это однозначный показатель непрофессионализма в их работе», — говорит эксперт.

4. Формальное занижение стоимости объекта недвижимости

Под предлогом уменьшения налогооблагаемой базы риелторы иногда предлагают указать в договоре цену меньше той, которую вы на самом деле платите продавцу. Такая схема является очень рискованной: если сделку купли-продажи оспорят, то вы сможете вернуть только ту сумму, которая была прописана в договоре. Чтобы избежать этого, требуйте указания действительной и полной стоимости объекта недвижимости.

5. Сговор риелтора с продавцом о завышении цены.

Происходит следующая ситуация: риелтор, зная цену, за которую собственник готов продать свою недвижимость, договаривается с ним о завышении цены, которая объявляется покупателю. В итоге после успешной сделки риэлтор кладет разницу себе в карман.

Чтобы не переплачивать таким образом, договаривайтесь о личной встрече с продавцом, тет-а-тет проведите с ним переговоры о цене, обсудите все интересующие вас нюансы.

6. Недействительность сделки.

Сделка купли-продажи может быть признана недействительной, если выясняется, что продавец является психически нездоровым, либо в день совершения сделки находился в состоянии алкогольного опьянения, либо является недееспособным. В подтверждение этому он может представить соответствующий документ из медучреждения. В данном случае вернуть деньги может быть проблематично. Подобные схемы зачастую осуществляются с участием риелтора.