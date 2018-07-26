Как заключить договор с риелтором: основные ошибки и способы их избежать
Как правильно заключить договор с риелтором, чтобы вас не обманули при сделках с недвижимостью, РИАМО рассказали эксперты.
Как правильно заключить договор с риелтором, чтобы вас не обманули при сделках с недвижимостью, РИАМО рассказали эксперты.
В первую очередь, настаивайте на заключении договора с риелтором — без документа
Не стоит обращаться к
риелторам-одиночкам.Гарантию юридической чистоты сделки может дать только агентство, ответственность которого застрахована, поэтому требуйте сертификат.
Помните, что на договор с агентством недвижимости (ООО или ИП) распространяются положения Закона РФ «О защите прав потребителей», в связи с чем покупатель вправе использовать весь комплекс механизмов данного Закона при работе с риелтором и в случае надобности отстоять свои права в суде, кроме этого можно обратиться с жалобой в Роспотребнадзор.
Проверить надежность риелтора или агентства можно через Единый Реестр сертифицированных компаний и аттестованных специалистов рынка недвижимости. В данный перечень входят специалисты, которые работают в сертифицированный агентствах, где качество услуг соответствует стандартам, разработанным и принятым к обязательному исполнению профессиональным сообществом. Договор оказания услуг в таких агентствах, как правило, соответствует закону и отвечает главной цели — оказание грамотной и качественной услуги заказчику.
Кроме того, нелишним будет познакомиться с руководством агентства, где работает ваш риелтор. Надежные компании заботятся о своей репутации, поэтому при возникновении
Юрист Европейской юридической службы Геннадий Локтев советует:
1. Обязательно пропишите точную стоимость услуг риелтора. В договоре не должно быть пунктов об одностороннем изменении цены услуг риелтором, ссылок на тарифы агентства и права агентства менять данные тарифы в одностороннем порядке. Необходимо четко определить, какие конкретно услуги входят в данную сумму, а также оговорить, за чей счет осуществляются необходимые расходы (получение справок БТИ, выписок из ЕГРП, оплата банковской ячейки
2. Пропишите предельную цену объекта, месторасположение, количество комнат, этаж, площадь, чтобы у риелтора не было соблазна предлагать самую дорогую квартиру. В интересах покупателя также указать, что данные требования являются примерными и могут быть изменены.
3. Установите сроки поиска квартиры и возможность расторгнуть договор при несоблюдении установленного срока. Предусмотрите право покупателя отказаться от исполнения договора, если риелтор не справляется с поставленной задачей, в таком случае вы сможете расторгнуть договор без выплаты неустойки.
Юрист в сфере недвижимости Павел Максименко назвал топ-6 уловок недобросовестных риелторов и рассказал, как их избежать.
1. Неточные формулировки
Избегайте в договоре расплывчатых формулировок вроде: «Исполнитель обязуется оказать услуги по сопровождению покупки помещения».
Такая постановка вопроса опасна для кошелька потенциального покупателя, поскольку нигде не прописывается, что конкретно делает риелтор, какие услуги он оказывает и за что в итоге нужно платить.
Тем самым недобросовестный риелтор получает возможность брать за услуги дополнительную плату. Например, за проверку документов на «юридическую чистоту», за получение выписки из ЕГРН, за персональный подбор помещения и пр.
Тщательно изучите все пункты договора перед его подписанием, предложите изменить не понравившиеся вам пункты, внести уточнения в договор с указанием конкретного перечня услуг, желательно прописать все отдельным документом и заверить его. Лучше всего для этого подойдет составление протокола разногласий к договору: в нем фиксируются все изменения, после чего данный документ и договор подписываются обеими сторонами, советует юрист.
2. Условие о том, что заказчик не вправе заключать договоры с иными риелторами.
За нарушение данного условия обычно устанавливается неустойка.
«Вы абсолютно свободны в выборе услуг и вправе заключать неограниченное количество договоров с любыми организациями», — отмечает юрист.
3. Поиск по «закрытой» базе данных
Очень часто от риелторов можно услышать предложение поиска объектов недвижимости в «закрытой» базе данных за дополнительную плату. Более того, многие риелторы стараются заманить покупателей скидками и «спецпредложениями» на такую услугу, а также красивыми примерами из практики их клиентов.
«Никакой закрытой базы данных нет. Это откровенный обман со стороны риэлторов, которые хотят легких денег. Рекомендую сразу отказываться от услуг подобных риэлторов, это однозначный показатель непрофессионализма в их работе», — говорит эксперт.
4. Формальное занижение стоимости объекта недвижимости
Под предлогом уменьшения налогооблагаемой базы риелторы иногда предлагают указать в договоре цену меньше той, которую вы на самом деле платите продавцу. Такая схема является очень рискованной: если сделку
5. Сговор риелтора с продавцом о завышении цены.
Происходит следующая ситуация: риелтор, зная цену, за которую собственник готов продать свою недвижимость, договаривается с ним о завышении цены, которая объявляется покупателю. В итоге после успешной сделки риэлтор кладет разницу себе в карман.
6. Недействительность сделки.
Сделка
Чтобы обезопасить себя, при заключении сделки требуйте от продавца справку из психоневрологического диспансера (ПНД), воспользуйтесь услугами нотариуса для подтверждения дееспособности продавца, а для перестраховки можно пригласить на сделку медицинского специалиста, который даст заключение о состоянии его психического здоровья.