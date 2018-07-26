Башкирия презентовала в Китае свой экономический потенциал

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Для участников встречи была проведена презентация экономического потенциала Башкортостана. Руководитель министерства экономического развития РБ Сергей Новиков озвучил реализуемые на территории республики крупные инвестиционные проекты с участием иностранного капитала, акцентировав внимание на инвестиционном сотрудничестве с Китаем. В настоящее время в республике с участием инвестиций из КНР реализуются три приоритетных инвестиционных проекта. Общий объем капвложений по ним превышает 19 млрд. рублей. Это строительство завода по производству цемента в Сибае, создание предприятия по производству нефтегазового оборудования, строительство тракторного завода на территории города Благовещенска.

В ходе презентации были обозначены меры государственной поддержки инвестиционных проектов со стороны Правительства республики. В частности, речь шла о налоговых преференциях, субсидировании затрат и процентных ставок по кредитам, предоставлении земельных участков в аренду без проведения торгов, использовании госимущества в качестве залога. Была также предоставлена информация о деятельности региональных институтов развития, таких как АО «Корпорация развития Республики Башкортостан», Фонд развития промышленности РБ, Региональный фонд, Региональная лизинговая компания, Фонд развития и поддержки малого и среднего предпринимательства.

Было подчеркнуто, что для Башкортостана интересны проекты по созданию российско-китайского индустриального парка в сфере деревообработки на территории Зауралья, переработке сельскохозяйственной продукции. Также перспективным видится взаимодействие в части развития туризма, логистического центра в регионе и реализации проектов на условиях государственно-частного партнерства в сфере транспорта и систем безопасности.

Деловая программа визита продолжилась посещением автомобильного завода Цзянлин. Завод выпускает автомобили под марками JMC, Ford, Landwind. Компания специализируется на производстве легких грузовиков, пикапов, коммерческих грузовых автомобилей, а также деталей, узлов и других автокомпонентов.