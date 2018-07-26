Башкирия презентовала в Китае свой экономический потенциал
В рамках второго дня рабочей поездки делегации Башкирии в Китайскую Народную Республику, 26 июля в городе Наньчан провинции Цзянси состоялась встреча
В рамках второго дня рабочей поездки делегации Башкирии в Китайскую Народную Республику, 26 июля в городе Наньчан провинции Цзянси состоялась встреча
Для участников встречи была проведена презентация экономического потенциала Башкортостана. Руководитель министерства экономического развития РБ Сергей Новиков озвучил реализуемые на территории республики крупные инвестиционные проекты с участием иностранного капитала, акцентировав внимание на инвестиционном сотрудничестве с Китаем. В настоящее время в республике с участием инвестиций из КНР реализуются три приоритетных инвестиционных проекта. Общий объем капвложений по ним превышает 19 млрд. рублей. Это строительство завода по производству цемента в Сибае, создание предприятия по производству нефтегазового оборудования, строительство тракторного завода на территории города Благовещенска.
В ходе презентации были обозначены меры государственной поддержки инвестиционных проектов со стороны Правительства республики. В частности, речь шла о налоговых преференциях, субсидировании затрат и процентных ставок по кредитам, предоставлении земельных участков в аренду без проведения торгов, использовании госимущества в качестве залога. Была также предоставлена информация о деятельности региональных институтов развития, таких как АО «Корпорация развития Республики Башкортостан», Фонд развития промышленности РБ, Региональный фонд, Региональная лизинговая компания, Фонд развития и поддержки малого и среднего предпринимательства.
Было подчеркнуто, что для Башкортостана интересны проекты по созданию
Деловая программа визита продолжилась посещением автомобильного завода Цзянлин. Завод выпускает автомобили под марками JMC, Ford, Landwind. Компания специализируется на производстве легких грузовиков, пикапов, коммерческих грузовых автомобилей, а также деталей, узлов и других автокомпонентов.
Далее состоялась встреча с председателем правления Цзянсиской компании цифровой силовой энергии «Чжифан», председателем Башкирской международной компании «Чжифан» Ван Лунем на площадке тракторного завода. Стороны обсудили ход реализации приоритетного инвестиционного проекта, реализуемого на территории Благовещенска. Со стороны Республики Башкортостан компании предоставлен земельный участок. В соответствии с подписанным инвестиционным соглашением, предприятию также будет оказана господдержка в виде льгот по налогам на прибыль и имущество. Кроме того, ведется обсуждение вопроса по предоставлению субсидии из бюджета Башкортостана на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, сообщили в