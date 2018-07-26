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17:08 (мск), источник: Деловое сообщество

Из Ростова могут открыться новые рейсы в Бишкек и Ереван

Базовый перевозчик нового донского аэропорта Платов, авиакомпания «Азимут», получила разрешение на открытие рейса из Ростова-на-Дону в Ереван и Бишкек.

Предварительные даты начала полётов — 16 августа и 29 сентября соответственно, сообщает сетевое издание «Ростов-Транспорт».

В столицу Армении можно будет улететь три раза в неделю — по понедельникам, четвергам и субботам. Вылет назначен на 9:30, посадка — в 12 часов по местному времени. Обратно самолет отправится в 13:05 и приземлится в аэропорту Платов в 13:35.

В столицу Киргизии «Азимут» будет летать по субботам, в 23:30. Посадка назначена в 6:25 (по местному времени, МСК+3). Обратный вылет — каждое воскресенье в 7:20, посадка на донской земле — в 8:30.

Строго говоря, получение разрешения не является автоматически началом летной программы, однако явно говорит о намерении перевозчика выйти на направление. Напомним, организация данного рейса «Азимута» стала возможной благодаря изменениям, которые по предложению авиакомпании были внесены в Федеральные авиационные правила России. Теперь перевозчики, работающие менее двух лет, могут выполнять рейсы в страны Евразийского экономического союза — Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию. Тем не менее, это послабление по-прежнему не действует на дальнее зарубежье.

Авиакомпания Азимут летает из Ростова-на-Дону в Москву, Калугу, Казань, Махачкалу, Нижний Новгород, Минеральные Воды, Новосибирск, Самару, Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь, Элисту и Уфу. Перевозки осуществляются на лайнерах «Сухой Суперджет 100» SSJ100−95LR увеличенной дальности полета. Владельцами перевозчика являются Ростовская область в лице ОАО «Региональная Корпорация Развития», а также ООО «Инвесттехсервис» и ООО «Аэрокарго+».

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