Из Ростова могут открыться новые рейсы в Бишкек и Ереван
Базовый перевозчик нового донского аэропорта Платов, авиакомпания «Азимут», получила разрешение на открытие рейса из
Базовый перевозчик нового донского аэропорта Платов, авиакомпания «Азимут», получила разрешение на открытие рейса из
Предварительные даты начала полётов — 16 августа и 29 сентября соответственно, сообщает сетевое издание «Ростов-Транспорт».
В столицу Армении можно будет улететь три раза в неделю — по понедельникам, четвергам и субботам. Вылет назначен на 9:30, посадка — в 12 часов по местному времени. Обратно самолет отправится в 13:05 и приземлится в аэропорту Платов в 13:35.
В столицу Киргизии «Азимут» будет летать по субботам, в 23:30. Посадка назначена в 6:25 (по местному времени, МСК+3). Обратный вылет — каждое воскресенье в 7:20, посадка на донской земле — в 8:30.
Строго говоря, получение разрешения не является автоматически началом летной программы, однако явно говорит о намерении перевозчика выйти на направление. Напомним, организация данного рейса «Азимута» стала возможной благодаря изменениям, которые по предложению авиакомпании были внесены в Федеральные авиационные правила России. Теперь перевозчики, работающие менее двух лет, могут выполнять рейсы в страны Евразийского экономического союза — Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию. Тем не менее, это послабление
Авиакомпания Азимут летает из