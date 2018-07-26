Кубанское сливочное масло вошло в список лучших в России

Специалисты Роскачества выяснили, соответствует ли фактическая доля жира указанной на упаковке и подменяют ли молочный жир растительным. Эксперты исследовали продукцию по 68 параметрам качества и безопасности.

Сливочное масло проверили на наличие кишечной палочки, токсичных элементов, пестицидов, антибиотиков и микотоксинов. В результате все испытанные продукты признали полностью безопасными.

Исследование не выявило случаев фальсификации сливочного масла через добавление растительных жиров, как и случаев обмана с весом продукции. В то же время массовая доля жира была ниже заявленной у четырех марок товаров.

Лучшим маслом на российском рынке по итогам всех исследований стали 22 товара из 74 — это масло, которое по своим потребительским характеристикам превышает действующие ГОСТы, сообщает телеканал «360».