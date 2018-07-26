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15:40 (мск), источник: Sputniknews.kz

Что повлияло на рост курса тенге к доллару?

Тенге может еще подорожать к доллару, но негативно влиять на него продолжит развивающийся «урановый конфликт».

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Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 26 июл — Sputnik. Средневзвешенный курс казахстанской валюты тенге к американской по итогам утренней и дневной сессий составил 345,91 тенге за доллар. Нацвалюта слегка укрепилась — на 0,40 тенге.

Суммарный объем торгов составил 67,7 миллиона долларов.

«Тенге может еще немного подорожать к доллару благодаря росту нефтяных котировок, но негативно влиять на него продолжит развивающийся “урановый конфликт” с США», — считает аналитик группы компаний Forex Club Иван Марчена.

Напомним, что Саудовская Аравия приостановила поставки нефти через Баб-эль-Мандебский пролив после атаки на нефтяной танкер в Красном море.

Кроме того, накануне были опубликованы статданные от американского Минэнерго по запасам нефти за неделю. Они сократились на 6,1 миллиона баррелей, что стало минимальным уровнем с начала 2015 года.

«Вместе с тем, негативное влияние на курс тенге может оказать развивающийся “урановый конфликт” с США. Так, Минэнерго Казахстана заявило о том, что вероятное введение пошлин на импорт урана в США может негативно отразиться на деятельности казахстанских компаний соответствующего сегмента», — указывает эксперт.

По данным Минэнерго, у Казахстана есть несколько долгосрочных контрактов на поставку урана в США.

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