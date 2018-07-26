Что повлияло на рост курса тенге к доллару?
Тенге может еще подорожать к доллару, но негативно влиять на него продолжит развивающийся «урановый конфликт».
Тенге может еще подорожать к доллару, но негативно влиять на него продолжит развивающийся «урановый конфликт».
АСТАНА, 26 июл — Sputnik. Средневзвешенный курс казахстанской валюты тенге к американской по итогам утренней и дневной сессий составил 345,91 тенге за доллар. Нацвалюта слегка укрепилась — на 0,40 тенге.
Суммарный объем торгов составил 67,7 миллиона долларов.
«Тенге может еще немного подорожать к доллару благодаря росту нефтяных котировок, но негативно влиять на него продолжит развивающийся “урановый конфликт” с США», — считает аналитик группы компаний Forex Club Иван Марчена.
Напомним, что Саудовская Аравия приостановила поставки нефти через
Кроме того, накануне были опубликованы статданные от американского Минэнерго по запасам нефти за неделю. Они сократились на 6,1 миллиона баррелей, что стало минимальным уровнем с начала 2015 года.
«Вместе с тем, негативное влияние на курс тенге может оказать развивающийся “урановый конфликт” с США. Так, Минэнерго Казахстана заявило о том, что вероятное введение пошлин на импорт урана в США может негативно отразиться на деятельности казахстанских компаний соответствующего сегмента», — указывает эксперт.
По данным Минэнерго, у Казахстана есть несколько долгосрочных контрактов на поставку урана в США.