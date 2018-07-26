Южноуральские аграрии озвучили планы по сбору урожая
ЧЕЛЯБИНСК, 26 июля, ФедералПресс. В августе сельскохозяйственники выведут в поле тысячи комбайнов и жаток.
ЧЕЛЯБИНСК, 26 июля, ФедералПресс. В августе сельскохозяйственники выведут в поле тысячи комбайнов и жаток.
Южноуральские аграрии должны ускорить темпы заготовки корма.
Такое требование озвучил первый заместитель министра сельского хозяйства Челябинской области Александр Завалищин на селекторном совещании с главами сельских муниципалитетов и руководителями АПК в районах. Сейчас работы ведутся с опозданием, поскольку
«Заготовка кормов и подготовка техники к уборочным работам — главные задачи аграриев в июле, — сказал первый заместитель министра. — Необходимо заготовить достаточно сена, сенажа и силоса, чтобы обеспечить комфортную зимовку скота и хорошую молочную продуктивность в
По оперативным данным министерства, к 26 июля хозяйствами региона заготовлено в среднем 6,6 центнера корма на условную голову скота. В целом это 43 тысячи тонн сена и 106 тысяч тонн сенажа — на треть меньше, чем годом ранее. Из всех сельскохозяйственных районов больше половины запланированного объема кормов заготовили только в Брединском (70%), Октябрьском (66%), Аргаяшском (59%), Кунашакском (56%) районах.
Тем не менее, Александр Завалищин уверен, что необходимый объем корма для зимовки скота будет обеспечен: сезон продолжается, в августе предстоит уборка силосных культур. Работы начнутся в августе, и