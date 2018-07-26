Южноуральские аграрии озвучили планы по сбору урожая

По оперативным данным министерства, к 26 июля хозяйствами региона заготовлено в среднем 6,6 центнера корма на условную голову скота. В целом это 43 тысячи тонн сена и 106 тысяч тонн сенажа — на треть меньше, чем годом ранее. Из всех сельскохозяйственных районов больше половины запланированного объема кормов заготовили только в Брединском (70%), Октябрьском (66%), Аргаяшском (59%), Кунашакском (56%) районах.

Тем не менее, Александр Завалищин уверен, что необходимый объем корма для зимовки скота будет обеспечен: сезон продолжается, в августе предстоит уборка силосных культур. Работы начнутся в августе, и машинно-тракторный парк АПК практически подготовлен. Аграрии закупают горюче-смазочные материалы. Ожидается, что всего региону понадобится 48 тысяч тонн дизтоплива и 12 тысяч тонн бензина. Хозяйства намерены вывести в поле 3,3 тысячи комбайнов и уборочных машин и более 1,2 тысячи жаток. Техническая готовность сельхозтехники к проведению уборки приближается к ста процентам. Часть сельскохозяйственных предприятий сегодня приобретает новую технику, в этом им оказывает поддержку государство. В текущем году на компенсацию части затрат на покупку сельхозтехники из областного бюджета планируется направить около 200 миллионов рублей, а по федеральной программе дополнительно приобретается техника по льготным ценам. В текущем году с использованием этих мер поддержки планируется приобретение техники на общую сумму около двух миллиардов рублей.