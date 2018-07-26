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15:34 (мск), источник: ИА Башинформ

В августе работающие пенсионеры Башкирии получат прибавку

Более 200 тысяч работающих пенсионеров Башкирии получат прибавку к августовской пенсии. В региональном отделении Пенсионного фонда пояснили, что перерасчет пенсий им, как и прежде, проведут в беззаявительном порядке. Обращаться в отделение фонда, писать заявление на перерасчет не надо. Размер прибавки у каждого работающего пенсионера будет индивидуальный — в зависимости от суммы страховых взносов, уплаченных за него работодателем за прошедший год. Максимальное повышение составит 244,47 рубля.

Источник: Башинформ

Августовская корректировка — единственное увеличение пенсий для работающих пенсионеров. С 2016 года в России индексация пенсий для тех, кто продолжает работать, не производится. А вот после окончательного выхода на заслуженный отдых пропущенные индексации восстанавливаются, и пенсии, соответственно, повышаются. По данным отделения ПФР по РБ, всего в регионе проживают более 1,180 млн пенсионеров, работать продолжают свыше 200 тысяч.

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