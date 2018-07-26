В августе работающие пенсионеры Башкирии получат прибавку

Более 200 тысяч работающих пенсионеров Башкирии получат прибавку к августовской пенсии. В региональном отделении Пенсионного фонда пояснили, что перерасчет пенсий им, как и прежде, проведут в беззаявительном порядке. Обращаться в отделение фонда, писать заявление на перерасчет не надо. Размер прибавки у каждого работающего пенсионера будет индивидуальный — в зависимости от суммы страховых взносов, уплаченных за него работодателем за прошедший год. Максимальное повышение составит 244,47 рубля.