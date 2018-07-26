Онлайн-казино сорвало рекламный куш

Источник: Chris Liverani / СС0

Нелегальное интернет-казино Azino777 стало самым крупным рекламодателем рунета. По подсчетам компании Mediascope, его рекламу в первой половине этого года видели больше 3 млн человек в месяц, — а это каждый пятый житель крупных российских городов или 7% от просмотров всего рекламного видео в рунете. У казино даже есть отдельная площадка Azino Money. Там владельцы сайтов, которые хотят разместить у себя рекламу Azino, могут сами выбрать баннеры и ролики. Зарабатывают они таким образом от 7 до 16 млн руб. в месяц, посчитали в РБК.

Рекламы так много, потому что казино размещает ролики на сайтах с пиратскими фильмами, уверен генеральный директор агентства PRT Глеб Сахрай: «Они не особенно обращали внимание на то, какой контент вокруг. Классические бренды во избежание потери репутации переплачивают за то, чтобы оказаться в окружении премиального контента, чтобы вокруг не было секса, насилия и так далее. Azino это не нужно, поэтому логично предположить, что стоимость показа их рекламы будет в разы дешевле — это первое. Второе — здесь, очевидно, есть смысл анализировать маржу (разница между ценой и себестоимостью, аналог понятия прибыль — Прим. ред.), которую эта компания получает. Очевидно, что процент выигрыша от каждой ставки известен только авторам кода, поэтому маржа достаточно велика и несопоставима с классическим казино. Учитывая, что объем рынка онлайн-казино огромен, логично предположить, что они могут очень внушительно потратиться на размещение онлайн-рекламы».

Доступ к Azino777 ограничен, но казино постоянно создает новые сайты — зеркала — взамен заблокированных Роскомнадзором, а переводы от игроков принимает через «Яндекс. Деньги». И с этим ничего нельзя поделать, говорит исполнительный директор Общества защиты интернета Михаил Климарев: «Технически заблокировать ничего нельзя. Это показывает, например, тот же Telegram. В структуре, которую построил малокомпетентный Роскомнадзор, ничего заблокировать в России нельзя, если этому сопротивляются. РКН занимается тем, что борется с последствиями, а не с причиной».

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Таким образом, Azino777 по просмотрам обогнало таких крупных рекламодателей, как PepsiCo, Mars, Danone, Beeline и Nestle. На 11-м месте в рейтинге Mediascope другое онлайн казино — Admiral X. Вполне возможно, что скоро и оно войдет в топ-10. Просто на официальном рекламном рынке сейчас затишье. Большие компании пока пытаются оправиться от мундиаля, считает независимый эксперт рекламного рынка Александр Ковалев: «Очень многие компании потратили средства на время Чемпионата, и сейчас, я думаю, просто пересматривают свой бюджет. Смотрят, что у них с деньгами, думают, что они могут сделать осенью из того бюджета, который у них остался. Это один из факторов того, что сейчас некое рекламное затишье».

Сейчас за рекламу онлайн-казино придется заплатить штраф в 2,5 тыс. руб.