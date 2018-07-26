Онлайн-казино сорвало рекламный куш
Как запрещенный ресурс стал самым крупным рекламодателем рунета.
Как запрещенный ресурс стал самым крупным рекламодателем рунета.
Нелегальное
Рекламы так много, потому что казино размещает ролики на сайтах с пиратскими фильмами, уверен генеральный директор агентства PRT Глеб Сахрай: «Они не особенно обращали внимание на то, какой контент вокруг. Классические бренды во избежание потери репутации переплачивают за то, чтобы оказаться в окружении премиального контента, чтобы вокруг не было секса, насилия и так далее. Azino это не нужно, поэтому логично предположить, что стоимость показа их рекламы будет в разы дешевле — это первое. Второе — здесь, очевидно, есть смысл анализировать маржу (разница между ценой и себестоимостью, аналог понятия прибыль — Прим. ред.), которую эта компания получает. Очевидно, что процент выигрыша от каждой ставки известен только авторам кода, поэтому маржа достаточно велика и несопоставима с классическим казино. Учитывая, что объем рынка
Доступ к Azino777 ограничен, но казино постоянно создает новые сайты — зеркала — взамен заблокированных Роскомнадзором, а переводы от игроков принимает через «Яндекс. Деньги». И с этим ничего нельзя поделать, говорит исполнительный директор Общества защиты интернета Михаил Климарев: «Технически заблокировать ничего нельзя. Это показывает, например, тот же Telegram. В структуре, которую построил малокомпетентный Роскомнадзор, ничего заблокировать в России нельзя, если этому сопротивляются. РКН занимается тем, что борется с последствиями, а не с причиной».
Таким образом, Azino777 по просмотрам обогнало таких крупных рекламодателей, как PepsiCo, Mars, Danone, Beeline и Nestle. На 11-м месте в рейтинге Mediascope другое онлайн казино — Admiral X. Вполне возможно, что скоро и оно войдет в топ-10. Просто на официальном рекламном рынке сейчас затишье. Большие компании пока пытаются оправиться от мундиаля, считает независимый эксперт рекламного рынка Александр Ковалев: «Очень многие компании потратили средства на время Чемпионата, и сейчас, я думаю, просто пересматривают свой бюджет. Смотрят, что у них с деньгами, думают, что они могут сделать осенью из того бюджета, который у них остался. Это один из факторов того, что сейчас некое рекламное затишье».
Но на днях в Совете федерации предложили ужесточить наказание. Если предложение будет принято, то участники подобных роликов могут на 15 суток отправиться на общественные работы.