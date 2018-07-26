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17:57 (мск), источник: Газета.Ру

Лидеры БРИКС увидели риски спада мировой экономики

Лидеры БРИКС заявили о рисках спада мировой экономики. Об этом сообщается в декларации БРИКС.

«Мы приветствуем продолжающееся восстановление мировой экономики, отмечая при этом, что рост стал более неравномерным и что риски экономического спада по-прежнему сохраняются», — сказано в документе.

Также подчеркивается, что критически важно обеспечить более инклюзивное распределение благ между странами.

Ранее сообщалось, что лидеры стран БРИКС подписали Йоханнесбургскую декларацию.

В документе говорится, что стороны подтвердили приверженность принципам демократии и сотрудничества, а также призвали выполнять обязательства в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

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