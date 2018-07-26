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18:55 (мск), источник: Noi.md

Государство выставило на продажу авиакомпанию «Air Moldova». С какой целью?

Авиакомпания «Air Moldovа» была выставлена на продажу в целях приватизации.

Источник: Noi.md

Согласно объявлению Агентства публичной собственности (АПС), компания выставляется на продажу впервые, и это вызвано необходимостью привлечения частного капитала для модернизации парка воздушных судов, улучшения качества предоставляемых услуг и расширения их спектра, а также для привлечения транзитных пассажиров.

Пока не объявлена цена продажи компании, но уставной капитал предприятия составляет 301 476 209 леев. На балансе предприятия находятся три самолета, а на внебалансовом счете, в оперативном лизинге, четыре самолета. Согласно данным AПС, на авиакомпанию работают около 550 сотрудников.

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Предложения могут быть представлены начиная с 27 июля и до 4 сентября. В течение данного периода потенциальные покупатели могут ознакомиться с материалами досье выставленных на продажу товаров активов в офисе АПС.

В конце прошлого года Совет по конкуренции утвердил предоставление кредита и реструктуризацию долгов «Air Moldova». Орган гражданской авиации получил согласие на уступку права требования и рассрочку погашения задолженности «Air Moldova» на общую сумму 15,2 млн леев. Это после того, как в конце прошлого года S.R.L. «Avia Invest» в качестве цедента, Орган гражданской авиации в качестве цессионария и госпредприятие C.A. «Air Moldova» в качестве дебитора заключили два контракта на уступку права требования.

Совет по конкуренции одобрил то, чтобы ГП «Международный аэропорт Кишинев» предоставило авиакомпании кредит в размере 75 миллионов леев. Деньги должны быть предоставлены на срок 6 месяцев под 7,55%.

Министерство экономики и инфраструктуры совместно с Агентством государственной собственности, Органом гражданской авиации и ГП «Международный аэропорт Кишинев» должны были представить Совету по конкуренции в течение 6 месяцев после предоставления государственной помощи план реструктуризации или ликвидации бенефициара.

Похоже, что компания «Air Moldova» сталкивается с серьезными финансовыми проблемами. По данным Совета по конкуренции, за 9 месяцев 2017 года ГП C.A. «Air Moldova» зафиксировала нетто-убытки в размере 111,5 млн леев, в то время как ее собственный капитал составляет 2,9 млн леев. В последние годы была зафиксирована тенденция к росту общей задолженности с 604,6 млн леев в 2013 году до 1,1 млрд леев.

В настоящее время доля «Air Moldova» составляет 43% от общего количества перевозимых пассажиров.

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