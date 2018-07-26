Редакции Forbes закрыли доступ к сайту этого журнала

После 18.00 редакция российского Forbes осталась без доступа к сайту этого журнала — forbes.ru, рассказал «Ведомостям» источник в редакции. По его словам, сотрудники редакции не могут войти в систему публикации под своими логинами и паролями. Выпускающий редактор Forbes Екатерина Еременко опубликовала у себя в Facebook скрин из системы, где указано, что она как пользователь заблокирована или не активирована. В посте она передает привет владельцу российской версии Forbes Александру Федотову. Издатель ничего не сообщил редакции об отключении от издательской системы, говорит источник «Ведомостей», и ничего не объяснил: «Получается, с этого момента журналисты Forbes не несут никакой ответственности за то, что происходит на сайте журнала».

Источник: Forbes

Шеф-редактор сайта Forbes Ирина Мокроусова от комментариев отказалась. Представитель ИД ACMG, который издает Forbes в России, пока на запрос «Ведомостей» не ответил.

Возможно, отключение редакции от сайта связано с тем, что ранее журналисты опубликовали на нем текст «Дела семейные» о бизнесе братьев Зиявудина и Магомеда Магамедовых. Вчера журналисты выяснили, что этот текст не вышел в печатном номере Forbes, несмотря на то что статья была утверждена и. о. главного редактора журнала Николаем Мазуриным. Сегодня он обратился в связи с этим фактом в прокуратуру Москвы.