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19:21 (мск), источник: Kapital.kz

Гастрономический рынок нового формата построят в Астане

Гастрономический рынок, который будет работать по принципу Даниловского рынка Москвы, начали строить в Астане. Его главная особенность в том, что здесь сразу можно приготовить любое блюдо из купленных продуктов, передает Елорда Инфо.

Источник: Kapital.kz

Даниловский рынок в Москве это излюбленное место горожан и туристов. Здесь можно купить свежие продукты и заодно пообедать в бистро или в кафе, которые расположены на рынке и по его периметру. На рынке постоянно проводят сезонные ярмарки, гастрономические фестивали, а известные повара Москвы дают мастер-классы.

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«Это рынок, куда люди приходят не только за свежими продуктами, но и приятно провести время. Вкусно пообедать, встретиться с друзьями. Здесь же повара приготовят вам блюдо, которое вы пожелаете. Даниловский рынок новое место для отдыха и встреч. И оно полностью меняет менталитет покупателя. К тому же здесь будут проводить разные мероприятия», — сообщила заместитель начальника управления по инвестиции и развитию предпринимательства Рыскуль Каугабаева.

Сегодня на Даниловском рынке в Москве присутствует порядка 30 ресторанов. Здесь готовят пекинскую утку, фалафель и осьминогов, армянскую долму, марокканский тажин, бургеры. Такое же разнообразие будет и на астанинском рынке. Фудкорт станет точкой притяжения.

Помимо разнообразия ресторанов, гастрономический рынок представит лучшую фермерскую продукцию, а также деликатесы со всего мира. Торговый центр оборудуют холодильными камерами для хранения всех видов товаров, складскими и разгрузочными помещениями, зонами рубки, засолки и резки. Торговцы получат современные прилавки.
Гастрономический рынок построят в районе Сарыарка на пересечении улиц Ч. Айтматова и С 189. Его открытие запланировано на 2019 год.

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