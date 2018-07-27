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08:46 (мск), источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

В Волгоградской области два управдома-банкрота лишились лицензий

Сразу две обанкротившиеся управляющие компании из Волгограда и Волжского лишились лицензий. Такое решение принял арбитражный суд по заявлению Госжилнадзора.

Источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

Это первый случай в нашем регионе, когда управляющие организации прекращают свою деятельность из-за финансовых проблем. Материалы в отношении еще трех организаций пока не рассмотрены.

По сообщению Госжилнадзора, судебные акты об аннулировании двух лицензий еще не вступили в законную силу и могут быть обжалованы. Тем временем большинство многоэтажек, находящихся в управлении указанных организаций, уже приняли решение о переходе в другие УК либо об изменении способа управления своими домами.

Павел Денисов, начальник отдела лицензирования и надзора за управлением МКД инспекции Госжилнадзора Волгоградской области: «В январе 2018 года вступили в силу изменения, предусмотренные федеральным законом 485 ФЗ. Данные изменения были внесены в Жилищный кодекс и предусмотрели новые основания для органов государственного жилищного надзора для исключения из реестра лицензий многоквартирных домов у лицензиатов. В числе таких оснований является признание лицензиата банкротом. На сегодняшний день в Арбитражном суде Волгоградской области в производстве находится 5 заявлений инспекции Госжилнадзора Волгоградской области с требованием аннулировать лицензии организаций, которые ранее были признаны банкротами».

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