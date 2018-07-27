В Волгоградской области два управдома-банкрота лишились лицензий

Источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

Это первый случай в нашем регионе, когда управляющие организации прекращают свою деятельность из-за финансовых проблем. Материалы в отношении еще трех организаций пока не рассмотрены.

По сообщению Госжилнадзора, судебные акты об аннулировании двух лицензий еще не вступили в законную силу и могут быть обжалованы. Тем временем большинство многоэтажек, находящихся в управлении указанных организаций, уже приняли решение о переходе в другие УК либо об изменении способа управления своими домами.