В Волгоградской области два управдома-банкрота лишились лицензий
Сразу две обанкротившиеся управляющие компании из Волгограда и Волжского лишились лицензий. Такое решение принял арбитражный суд по заявлению Госжилнадзора.
Сразу две обанкротившиеся управляющие компании из Волгограда и Волжского лишились лицензий. Такое решение принял арбитражный суд по заявлению Госжилнадзора.
Это первый случай в нашем регионе, когда управляющие организации прекращают свою деятельность
По сообщению Госжилнадзора, судебные акты об аннулировании двух лицензий еще не вступили в законную силу и могут быть обжалованы. Тем временем большинство многоэтажек, находящихся в управлении указанных организаций, уже приняли решение о переходе в другие УК либо об изменении способа управления своими домами.
Павел Денисов, начальник отдела лицензирования и надзора за управлением МКД инспекции Госжилнадзора Волгоградской области: «В январе 2018 года вступили в силу изменения, предусмотренные федеральным законом 485 ФЗ. Данные изменения были внесены в Жилищный кодекс и предусмотрели новые основания для органов государственного жилищного надзора для исключения из реестра лицензий многоквартирных домов у лицензиатов. В числе таких оснований является признание лицензиата банкротом. На сегодняшний день в Арбитражном суде Волгоградской области в производстве находится 5 заявлений инспекции Госжилнадзора Волгоградской области с требованием аннулировать лицензии организаций, которые ранее были признаны банкротами».