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22:39 (мск), источник: ТАСС

Съемочную площадку шоу «Дом-2» в Новой Москве могут снести из-за строительства трассы

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Власти Москвы могут снести съемочную площадку популярного отечественного реалити-шоу «Дом-2». Площадка располагается в Новой Москве на участке, где планируется строительство дороги из Саларьево в Марьино, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе департамента развития новых территорий столицы.

«Да, снос планируется. Это единственная площадка, через которую проходит трасса. Данные земли и нежилые строения принадлежат компании “ЕТК-Инвест”. Они был уведомлены об изъятии земли в законном порядке», — сказали в пресс-службе.

Съемочная площадка «Дома-2» под названием «Поляна» находится около поселка Летова Роща в ТиНАО. Ранее сообщалось, что компания «ЕТК-Инвест» купила 2,9 гектара земли в Новой Москве для съемок телешоу.

«Дом-2» — популярное отечественное реалити-шоу, выходящее на телеканале ТНТ с 2004 года. За время действия программы вышло более 5 тыс. выпусков.

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