Съемочную площадку шоу «Дом-2» в Новой Москве могут снести из-за строительства трассы
МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Власти Москвы могут снести съемочную площадку популярного отечественного
МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Власти Москвы могут снести съемочную площадку популярного отечественного
«Да, снос планируется. Это единственная площадка, через которую проходит трасса. Данные земли и нежилые строения принадлежат компании “ЕТК-Инвест”. Они был уведомлены об изъятии земли в законном порядке», — сказали в
Съемочная площадка «Дома-2» под названием «Поляна» находится около поселка Летова Роща в ТиНАО. Ранее сообщалось, что компания «ЕТК-Инвест» купила 2,9 гектара земли в Новой Москве для съемок телешоу.
«Дом-2» — популярное отечественное