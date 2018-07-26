Съемочную площадку шоу «Дом-2» в Новой Москве могут снести из-за строительства трассы

«Да, снос планируется. Это единственная площадка, через которую проходит трасса. Данные земли и нежилые строения принадлежат компании “ЕТК-Инвест”. Они был уведомлены об изъятии земли в законном порядке», — сказали в пресс-службе.

Съемочная площадка «Дома-2» под названием «Поляна» находится около поселка Летова Роща в ТиНАО. Ранее сообщалось, что компания «ЕТК-Инвест» купила 2,9 гектара земли в Новой Москве для съемок телешоу.