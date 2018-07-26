Эксперты сомневаются в вытеснении российского газа американским

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Однако, чтобы газ из США смог конкурировать с российским, цена нефти должна оставаться на высоком, текущем уровне, говорят аналитики. Кроме того, уверены они, большую часть американского СПГ поглотит Китай.

Американская мечта

Евросоюз согласился увеличить импорт сжиженного природного газа (СПГ) из США, заявил в среду Трамп по итогам переговоров с главой Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клодом Юнкером. «Они станут очень, очень крупным покупателем СПГ, и мы собираемся облегчить для них процесс закупки. У нас этого СПГ в изобилии», — сказал президент. Юнкер подтвердил слова американского лидера, сказав, что «ЕС будет строить больше терминалов для импорта СПГ из США».

По итогам 2017 года США поставили в Европу не более 3 млрд куб. м газа, что является незначительным объемом, учитывая, что всего Европа потребила в прошлом году около 500 млрд куб. м. По долгосрочным контрактам (всего их четыре) с европейцами США должны поставить еще 8,4 млрд куб. м газа на 2020 год.

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«Для США европейский рынок более привлекателен по сравнению с азиатским, так как его экспортеры при минимальном дифференциале цен с АТР выигрывают за счет более низких логистических затрат», — объясняет консультант Vygon Consulting Екатерина Колбикова. По ее подсчетам, объем экспорта американского СПГ в Европу при сохранении доли поставок может вырасти до 15 млрд куб. м к 2020 году и до 25 млрд к 2030 году.

Сопоставимый прогноз и у аналитика Центра энергетики Московской школы управления «Сколково» Александра Собко. «Если стороны договорятся по цене, то на европейский рынок могут в будущем прийти 10−30 млрд куб. м в год американского СПГ, что станет своеобразным компромиссом: США не мешают строительству “Северного потока — 2”, но получают небольшой дополнительный рынок для своего СПГ», — рассуждает он.

При текущих, высоких ценах на нефть американский СПГ уже может конкурировать по цене с российским (цена на газ привязана к нефтяным котировкам — прим.ред), говорит Собко. В то же время если цена нефти снова упадет, то и российский газ станет дешевле. Чтобы конкурировать с российским газом в долгосрочной перспективе, американцам необходимо удешевить свои проекты на этапах добычи и сжижения еще на 10−15%, считает он.

Поставки американского газа в Европу действительно могут вырасти, соглашается заместитель директора группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков.

Однако, по его мнению, европейский рынок не станет основным для США.

«Дело не столько в том, что российский газ дешевле, сколько в том, что цены на СПГ в Азии существенно выше. При этом значительную часть американского СПГ поглотит Китай, где в ближайшие годы спрос на газ будет расти огромными темпами», — добавляет он.

Отсутствие угрозы

Рост американских поставок не угрожает вытеснить с рынка российский газ, успокаивают собеседники.

«Выгодное расположение России на кривой стоимости предложения газа в Европе позволит ей и дальше наращивать долю на рынке, если политически этот продукт будет востребован», — отмечает Колбикова. По данным Vygon Consulting, стоимость поставок газа с месторождения Бованенково, которое будет выступать ресурсной базой для проекта «Северный поток — 2», — $156 за 1 тыс. куб. м, тогда как затраты на экспорт СПГ из США в 2017 г. составляли порядка $255 за 1 тыс. куб. м при средней цене газа в Европе $200 за 1 тыс. куб. м.

Американский СПГ, скорее всего, будет служить для восполнения дефицита газа в периоды пикового спроса, а также пойдет в страны, не получающие трубопроводный газ из России, добавляет Танурков.

Крупнейшими покупателями СПГ в Европе традиционно являются Испания, Великобритания и Франция. «Но потенциал роста спроса на СПГ в этих странах достаточно ограничен по сравнению с растущим спросом в Азии, и конкурировать здесь американский газ будет не с российским трубопроводным газом, а с экспортом из Катара и северной Африки», — говорит Танурков.