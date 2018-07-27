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00:15 (мск), источник: Комсомольская правда

Молдова — на пятом месте по уровню зарплат в СНГ

В среднем наши граждане получают в месяц 308,4 доллара.

Источник: Комсомольская правда
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В докладе Исследовательского института социальной политики НИУ Высшей школы экономики России говорится о том, что cамый высокий уровень заработной платы остается в России — 670,9 доллара. На втором месте Казахстан — 459,1, Беларусь — 421,9, Азербайджан — 306,7, Молдова — 308,4, Украина — 272,9 доллара.

Самый низкий уровень заработной платы среди стран СНГ зафиксирован в Таджикистане и Кыргызстане, пишет Oxu.az.

В 2017 году реальный уровень зарплаты в Таджикистане составил 137 долларов, в Кыргызстане — 216,3 доллара. Это самые низкие показатели среди стран СНГ и стран бывшего постсоветского пространства.

Рейтинг составлен с учетом курса доллара в указанных странах на конец 2017 года. В основу анализа легли данные национальных статистических служб, статистических баз Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Статкомитета СНГ, Всемирного банка и Международного валютного фонда (МВФ).

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