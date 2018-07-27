Должники не узнают коллектора в лицо

«Общероссийский народный фронт» (ОНФ) направил в Госдуму письмо с просьбой пересмотреть предложенные ко второму чтению поправки в закон о взыскании долгов физических лиц (с ним ознакомился «Ъ»). По словам руководителя проекта ОНФ «За права заемщиков» Виктора Климова, принятие закона в нынешнем виде не только не поможет заемщикам, но превратит информирование о переходе долга к коллектору в формальность и создаст неоправданные риски разглашения финансовой информации.



Согласно предусмотренным законопроектом поправкам, должник считается извещенным о привлечении кредитором коллектора для взыскания долга, если соответствующее сообщение размещено в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности.

Ранее кредитор был обязан уведомить должника по почте заказным письмом с уведомлением о вручении или путем вручения уведомления под расписку.

В реестре будет размещаться информация о кредиторе, номере и дате заключения договора, а также ИНН должника. То есть любое лицо, зная ИНН гражданина, может узнать о фактах передачи взыскания его долгов третьим лицам, что нарушает требования законодательства о защите банковской тайны.

При этом законопроектом не предусматривается публикация информации о самом коллекторе.

То есть даже если должник будет регулярно искать информацию в реестре относительно своего кредита, то, найдя ее, он узнает, что кредитор передал взыскание третьему лицу, но не будет знать какому именно. «Пользоваться таким ресурсом кредитору будет удобно, а оператору ресурса выгодна дополнительная платная услуга, — поясняет господин Климов.— Однако гражданина нужно уведомлять о том, кого кредитор нанял для урегулирования задолженности, чтобы исключить неустановленных лиц и злоупотребления, а реализация предложенной схемы только ущемит права должников».

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По данным исследовательской компании GfK, в 2017 году из числа граждан старше 55 лет пользовались интернетом только 36%. Таким образом, есть категории граждан, которые могут не только не знать, что есть реестр и что там нужно проверять информацию о задолженности, но и люди, которые вообще не пользуются интернетом, заключает господин Климов.



В Минюсте, который отвечает за нормативно-правовое регулирование в сфере деятельности взыскания долгов физлиц, «Ъ» сообщили, что законопроект был разработан депутатами Госдумы. «Предложенный законопроектом подход в части возможности уведомления должника о привлечении кредитором иного лица для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, путем размещения сообщения в реестре как альтернатива уведомлению должника заказным письмом будет являться обременительным для граждан, поскольку вынуждает их следить за реестром», — заявили там.

Банкиры также не считают публичный способ информирования должника о передаче его долга в работу коллекторам эффективным.