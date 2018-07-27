На субсидии полетов с Дальнего Востока направят еще десятки миллионов

Источник: ДЕЙТА

Ранее в июле Росавиация заявила о перераспределении в пользу дальневосточной программы 473 миллионов рублей. Таким образом, общая сумма дополнительного финансирования составит 625 миллионов рублей. За счет этих средств будут просубсидированы самые востребованные маршруты — из Владивостока, Магадана, Петропавловска-Камчатского, Южно-Сахалинска, Хабаровска, Благовещенска и Якутска в Москву.

По оценке министерства по развитию Дальнего Востока, таким образом, российские авиакомпании, смогут дополнительно выставить в продажу по специальному тарифу около 70 тысяч билетов со значительной скидкой в цене.

«Для Дальнего Востока авиасообщение в большей части — единственно возможный канал сообщения с центральными регионами. Сейчас вопрос транспортной доступности решается комплексно. Выделяются средства на модернизацию и строительство аэропортов, идет дополнительное финансирование субсидируемых маршрутов, то есть увеличение их числа и снижение стоимости билетов. Это не значит, что все хорошо. А значит, что уже первые конкретные шаги делаются», — прокомментировал министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов.

По мнению специалистов, такие меры позволяют привлечь больше авиаперевозчиков, выполняющих рейсы на Дальний Восток.

«Эта и другие уже предпринятые меры также позволят повысить рентабельность дальневосточных рейсов, снизить стоимость авиабилетов, увеличить пассажиропоток», — отметил начальник отдела морского, железнодорожного и авиационного транспорта департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморья Григорий Плотницкий.

По информации департамента транспорта и дорожного хозяйства, администрация региона ежегодно обращается в министерство транспорта РФ и Росавиацию с просьбой оказать содействие в увеличении числа авиакомпаний, которые выполняли бы рейсы из Владивостока в города центральной части России. Сегодня из Приморья в Москву рейсы выполняют авиакомпании «Аэрофлот», «Россия» и S7, в Санкт-Петербург — «Уральские авиалинии».

Напомним, в июле депутаты Госдумы во втором чтении проголосовали за закон, содержащий поправку в Налоговый кодекс Российской Федерации об освобождении от обложения налогом на добавленную стоимость услуг по внутренним воздушным перевозкам в регионы Дальнего Востока. Об обнулении НДС на такой вид перевозок заявил Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии 7 июня 2018 года.

«Самое главное решение уже подготовлено по Дальнему Востоку и принято правительством. Это решение об обнулении НДС на эти перевозки. Это существенный шаг в снижении стоимости билета. Посмотрим, как будет работать эта практика», — заявил Владимир Путин.

На пассажирские авиаперелеты на Дальний Восток предлагается установить льготную ставку НДС в 0% по аналогии с уже действующими ставками для перелетов в Крым и Севастополь. Все остальные внутренние перелеты будут облагаться по льготной ставке в 10%. Действовать такая льгота для перелетов должна до 1 января 2025 года.