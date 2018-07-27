Делегация Башкирии ознакомилась с новыми экономическими зонами Китая
27 июля — в последний день своего рабочего визита в Китайскую Народную Республику
27 июля — в последний день своего рабочего визита в Китайскую Народную Республику
На территории
Делегации республики представили крупный логистический узел и выходы ко всем видам транспорта: воздушному, железнодорожному и автомобильному.
Предприятия занимаются развитием фотоэлектрической индустрии, интегрированием
На сегодняшний день
Программа визита продолжилась посещением предприятий Новой национальной экономической зоны. Она основана в 1992 году и утверждена как национальная зона развития в апреле 2000 года.
На площади 158 квадратных километров проживают около 300 тысяч человек. Ключевые направления для развития здесь — автомобилестроение, электрооборудование, биомедицина и переработка пищевых продуктов.
На территории Новой национальной экономической зоны находится свыше 1,8 тысячи организаций, девять из которых входят в Топ-500 крупнейших мировых компаний. В их числе — Aux,
По итогам осмотра площадок
На данный момент уже действует ряд соответствующих соглашений, проводятся совместные мероприятия, реализуются инвестиционные проекты в области строительства, торговли, промышленности, сельского хозяйства и образования.
В свою очередь, китайская сторона заявила, что Башкортостан интересен как один из экономически развитых регионов России, и провинция готова к плодотворному взаимодействию.