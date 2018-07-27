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10:25 (мск), источник: ИА Башинформ

Делегация Башкирии ознакомилась с новыми экономическими зонами Китая

27 июля — в последний день своего рабочего визита в Китайскую Народную Республику премьер-министр правительства Башкортостана Рустэм Марданов и министр экономического развития региона Сергей Новиков посетили предприятия Nanchang National Hi-Tech Industrial Development Zone в Наньчане. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития региона.

На территории Hi-Tech зоны размещено более 2,6 тысячи компаний. Из них 250 — крупнейшие международные предприятия. Среди них — Microsoft, Kohler, ABB, Oracle и Sanofi.

Делегации республики представили крупный логистический узел и выходы ко всем видам транспорта: воздушному, железнодорожному и автомобильному.

Предприятия занимаются развитием фотоэлектрической индустрии, интегрированием оптико-механических и электронных технологий, биофармацевтикой, технологиями защиты окружающей среды, а также производством светодиодов, крупных авиаузлов и самолетов, прецизионных станков.

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На сегодняшний день Hi-Tech зона обеспечивает более четверти объема промышленного производства Наньчана, половину от всех поступающих в бюджет налогов на прибыль в промышленной сфере и при этом занимает всего 0,4% территории города.

Программа визита продолжилась посещением предприятий Новой национальной экономической зоны. Она основана в 1992 году и утверждена как национальная зона развития в апреле 2000 года.

На площади 158 квадратных километров проживают около 300 тысяч человек. Ключевые направления для развития здесь — автомобилестроение, электрооборудование, биомедицина и переработка пищевых продуктов.

На территории Новой национальной экономической зоны находится свыше 1,8 тысячи организаций, девять из которых входят в Топ-500 крупнейших мировых компаний. В их числе — Aux, O-Film, Getrag, Bonluck, HiPAD Communication. Специализируется на совмещении высоких экологических стандартов проживания и трудовой деятельности населения с зонами отдыха, жизнеобеспечения, утилизация отходов.

По итогам осмотра площадок премьер-министр республиканского правительства Рустэм Марданов отметил, что сегодня Башкортостан уделяет особое внимание сотрудничеству с Китаем.

На данный момент уже действует ряд соответствующих соглашений, проводятся совместные мероприятия, реализуются инвестиционные проекты в области строительства, торговли, промышленности, сельского хозяйства и образования.

В свою очередь, китайская сторона заявила, что Башкортостан интересен как один из экономически развитых регионов России, и провинция готова к плодотворному взаимодействию.

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