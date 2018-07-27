До конца года в Краснодаре отремонтируют еще пять дорог

Так, администрация отремонтирует еще пять дорог. Среди них: Пластунская от Вольной до Наримановской в хуторе Ленина, Кондратенко от Октябрьской до Захарова, Комсомольская от Красной до Кубанской Набережной, Ягодина от Российской до Ростовского шоссе и Скульптора Коломийцева от Ейского Шоссе до Зеленой.

Всего в нынешнем году в Краснодаре укатывают в асфальт 64 улицы. Большую часть, по словам Вербицкого, закончат к концу августа.

«И бонусом по региональным программам еще 4 дополнительных объекта — это подъездная дорога к НСТ “Кубанское яблоко”, Октябрьская в Лазурном, Гагарина, 1 Мая от Жлобы до Беговой», — написал помощник мэра.

Он уточнил, что в августе начнется ремонт первых трех улиц, а проект по ремонту 1 Мая в настоящее время готовится и работы начнутся осенью. По словам главы города Евгений Первышова, темпы по дорожному ремонту набраны хорошие.

«Практически все дороги в рамках федерального проекта мы завершим в течение лета, когда транспортная нагрузка на магистрали — минимальная. Более того, рачительное и экономное использование краевых и федеральных средств позволяет нам включить в план дорожного ремонта этого года новые объекты, с просьбами о ремонте которых неоднократно обращались жители города», — сказал градоначальник.