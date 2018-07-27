В Калининградской области 124 молодые семьи получат соцвыплаты на покупку жилья
В этом году в Калининградской области 124 молодые семь получат социальные выплаты на покупку жилья. Об этом на заседании регионального правительства рассказал
В этом году в Калининградской области 124 молодые семь получат социальные выплаты на покупку жилья. Об этом на заседании регионального правительства рассказал
По его словам, ранее регион получил субсидию в размере 18,2 млн рублей на улучшение жилищных условий молодых семей. Кроме этого, на эти цели в областном бюджете предусмотрено 34,2 млн рублей и еще 33 млн рублей — в местных бюджетах.
— Свидетельства на право получения социальной выплаты были вручены молодым семьям в последней декаде мая. Срок действия свидетельств — семь месяцев, т.е. с правом использования до 31 декабря 2018 года, — отметил Федосеев.