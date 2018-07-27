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12:02 (мск), источник: Комсомольская правда

В Калининградской области 124 молодые семьи получат соцвыплаты на покупку жилья

В этом году в Калининградской области 124 молодые семь получат социальные выплаты на покупку жилья. Об этом на заседании регионального правительства рассказал вице-премьер Максим Федосеев.

По его словам, ранее регион получил субсидию в размере 18,2 млн рублей на улучшение жилищных условий молодых семей. Кроме этого, на эти цели в областном бюджете предусмотрено 34,2 млн рублей и еще 33 млн рублей — в местных бюджетах.

— Свидетельства на право получения социальной выплаты были вручены молодым семьям в последней декаде мая. Срок действия свидетельств — семь месяцев, т.е. с правом использования до 31 декабря 2018 года, — отметил Федосеев.

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