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11:49 (мск), источник: РИА Недвижимость

Районы, кварталы: как меняются округа Москвы

В последние годы в Москве меняется не только центр города: более ориентированными на удобство жителей становятся и другие районы. В пешей доступности от домов открываются модные общественные пространства, парки с развлечениями, рестораны и другие места досуга.

В последние годы в Москве меняется не только центр города: более ориентированными на удобство жителей становятся и другие районы. В пешей доступности от домов открываются модные общественные пространства, парки с развлечениями, рестораны и другие места досуга.

На прошедшем на прошлой неделе Московском урбанистическом форуме заммэра столицы по ЖКХ и благоустройству Петр Бирюков заявил журналистам о том, что логическим продолжением программы благоустройства станут программы «Мой район» и «Мой город».

Это значит, что эстафету благоустройства перенимают дальние рубежи столицы. Комфортным и ориентированным на потребности людей должен быть не только центр города — об этом еще в 2013 году говорил мэр Москвы Сергей Собянин.

Парк юрского периода.

Вообще говоря, работа в этом направлении уже ведется. Например, еще в 2013 году в Москве стартовала программа «Миллион деревьев», суть которой заключается в озеленении мегаполиса. С тех пор высажено уже 94,4 тысячи деревьев и более двух миллионов кустарников, говорится на официальном сайте мэра столицы.
Также городские власти активно реконструируют, обновляют и обустраивают парки в районах. В пешеходной доступности от жилых домов появилось более 250 совершенно новых парков.

Один из ярких примеров — парк «Академический» на юго-западе Москвы. Теперь здесь находится зеленая зона, благоустроенная по последним мировым стандартам создания общественных мест. Тут есть не только прогулочные дорожки и лавочки для отдыха, но и различная инфраструктура для детей и взрослых. Например, большие фигуры динозавров: парк находится напротив Дарвиновского музея.

Похожие креативные пространства появляются и в других районах столицы, в их числе зона отдыха Левобережный, парк 850-летия Москвы, парк «Братиславский» и другие. Также ведется благоустройство дворовых территорий с обустройством спортивных и детских развлекательных площадок.

Однако создание парковых территорий и обустройство дворов — это не единственное, что делает город дружественным человеку.

Москва долгое время, по сути, почти весь советский период, развивалась по принципу «наращивая» типовых районов вокруг исторического центра. Впрочем, о принципах гуманной среды у проектировщиков того времени представление все же было, отсюда и пятиэтажные дома той же высоты, что деревья: сомасштабность человеку — это, по словам главного архитектора бюро Panacom Арсения Леоновича, одно основных условий создания комфортного города.

Создавались тогда и разнообразные Дома культуры с кружками для занятий досугом, в любом районе были необходимые магазины, свои кинотеатры и прочие атрибуты насыщенной социальной жизни.

Но со временем жизнь поменялась, и вчерашняя передовая инфраструктура уже устарела. В итоге за последние несколько десятилетий центр столицы стал сильно перегруженным: люди со всего города ездят сюда проводить свободное время. «Для того чтобы разгрузить центр и транспортные артерии, нужно развивать досуговую инфраструктуру в районах», — говорит Леонович.

Примеры разные бывают.

Именно поэтому сейчас в городе полным ходом идет реализация программы реконструкции 39 устаревших советских кинотеатров. По задумке властей и непосредственного исполнителя компании ADG group бывшие районные точки притяжения должны снова начать выполнять ту же функцию, только по-современному. Они станут новыми smart-центрами, с кинозалами, магазинами, развлечениями, выставками и другими культурными и досуговыми объектами.
«Оценить эффективность проекта мы сможем лишь после ввода первых кинотеатров в эксплуатацию», — высказывает свое мнение коммерческий директор компании Glincom Иван Татаринов. Планируется, что программа должна завершиться к 2020 году, а первые smart-центры откроются в конце 2018 года.

В целом же досуг в районах сейчас в основном сконцентрирован в торговых центрах. Также можно отметить городские парки и спортивные комплексы, которые с приходом тренда на здоровый образ жизни также становятся все более популярными, рассуждает руководитель отдела ритейл консалтинга департамента торговой недвижимости компании JLL Полина Жилкина.

При этом, как отмечают все опрошенные РИА недвижимость эксперты, разные районы сейчас развиты по-разному. Это обуславливается историческим, территориальным и демографическим факторами.

В одних районах можно решить буквально все «житейско-досуговые» вопросы — от бытовых до культурно-познавательных, а в других столько полного спектра возможностей нет, отмечает директор департамента торговой недвижимости S.A. Ricci Ольга Яруллина.

По данным Татаринова, самые развитые районы расположены на западе Москвы, на востоке и северо-востоке города.

«Но в скором времени эта разница “сотрется” и жители всех удаленных от центра районов будут обеспечены необходимой инфраструктурой», — считает Яруллина.

Погладь енота.

Сейчас в районах, помимо стандартных досуговых объектов вроде ТЦ, парков, кинотеатров и спортивных центров, открывается все больше концептуальных развлекательных заведений.

Там открываются контактные зоопарки, например, сети «Погладь енота», «Страна Енотия», «Белый кенгуру»; концептуальные спортивные заведения, например, клуб The Base от Adidas, сеть студий аэростретчинга (динамической растяжкой) Topstretching, говорит Яруллина.

Появляются в округах и модные гастромаркеты и фудкластеры. «В частности, обновление и переформатирование в формат гастромаркетов ждет районные рынки — Лефортовский и Преображенский. На станции метро “Бульвар Рокоссовского” открылся фудкорт “Подсолнухи Art&Food”, который претендует на звание центра притяжения в районе», — рассказывает Татаринов.

Также в жилых районах столицы открывают современные крафтовые пивные бары. По данным старшего аналитика отдела исследований рынка CBRE Константина Будагяна, в 2017 году в Москве открылось 50 новых баров, около 30% из которых находятся за пределами Центрального административного округа.
Так, у людей постепенно формируется понимание, что для того, чтобы весело провести время с друзьями, совсем не обязательно выезжать в центр.

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