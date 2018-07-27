Свободные радикалы. В России взлетят цены на ЖКХ. Кто виноват?

Жителей будут информировать о противодействии такой угрозе, а представители силовых ведомств (полиция, Росгвардия) начнут следить за поведением жильцов и их гостей и оценивать, насколько оно соответствует антитеррористической парадигме. И, судя по всему, в квитанциях россиян за услуги ЖКХ скоро появится новая строчка: финансирование собираются возложить на собственников.

В числе основных мер, предлагаемых проектом, — осмотр всех многоквартирных домов и присвоение каждому из них определенной категории антитеррористической безопасности; закрытие доступа в подвалы, на чердаки и в паркинг; проведение «мероприятий, касающихся установки дополнительного оборудования и иных средств защиты».

Особенно настораживает пункт о том, что «порядок финансирования проведения мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности многоквартирного дома утверждается собственниками помещений в многоквартирном доме на общем собрании собственников». С большой вероятностью это означает именно новую статью расходов в платежках.

«Дом» расспросил юристов, специалистов по безопасности и по ЖКХ о том, как законопроект, в случае его принятия, может отразиться на простых россиянах.

«Очередной “ленинский зачет” на пороге, — уверена Наталия Николаева, председатель ТСЖ “Добролюбова, 19”, член Общественного совета ЖКХ при депутате Госдумы Галине Хованской. — Бумажки будут заполняться формально, как и в случае подготовки многоквартирных домов к зиме. На сегодняшний момент Минстрой не может справиться со своими прямыми обязанностями: многочисленные разрушения жилых домов по всей РФ продолжаются из-за сноса несущих конструкций или неисправности газового оборудования. Так что это очередная потемкинская деревня, ничего более».

«Общий анализ законопроекта позволяет сделать вывод, что в него необходимо внести некоторые поправки, — говорит партнер юридической фирмы LawPro24.ru Дмитрий Руханов. — Главный нерешенный вопрос: будут ли какие-нибудь санкции за несоблюдение требований, и к кому конкретно они будут пременяться. Было бы разумно проект принять в качестве рекомендаций, а не обязательных требований, ведь основные затраты лягут на плечи собственников — найти финансирование из других источников, кроме как из бюджета некоторых государственных органов, кажется невозможным».

«Считается, что за принятые меры безопасности должен отвечать властный орган, поскольку в его задачу входит обеспечение безопасности населения, следовательно, и финансирование должно быть за его счет, однако проект говорит об обратном», — говорит Србуи Иващенко, ведущий юрист Европейской юридической службы. Иващенко уточняет: из пункта 27 законопроекта можно сделать вывод, что если в доме есть управляющая компания, ответственность за антитеррористические мероприятия на ней, а финансирование — на собственниках, а если УК в доме нет, то контролировать будет ответственное лицо из числа жильцов, финансировать же все равно будут владельцы жилья.

«Полагаю, что и так немаленькие суммы в платежных документах могут вырасти для собственников, что вызовет очередные волнения и споры среди населения — аналогично взносам на капитальный ремонт», — говорит эксперт.

«Полезность мер в случае обеспечения антитеррористической безопасности многоквартирных домов (МКД) определяется актуальностью задачи, которая, на мой взгляд, все же преувеличена авторами проекта, — рассуждает Тимур Каландаров, генеральный директор компании iHousе Lab. (занимается проектированием и строительством жилья). — Объектами терактов в последние 20 лет в России чаще всего были транспорт и массовые мероприятия. Конечно, если мы говорим о регионах, где террористическая активность высока (скажем, Северный Кавказ), то мера категоризации домов по вероятности атаки с целью усиления их защиты верна. Но для большей части страны это неактуально, хотя затраты на обеспечение мероприятий распространяются на все регионы».

Тимур Хутов, руководитель уголовной практики юридической компании BMS Law Firm, напоминает, что ограничение доступа в подвалы на крыши и чердаки, подземные гаражи и парковки, о котором говорит законопроект, уже реализовано в большинстве российских домов, а если нет, в существенную сумму для каждого из жильцов, учитывая их количество в многоквартирном доме, это вряд ли выльется.

«Современный многоквартирный дом уже обладает необходимыми стандартами антитеррористической безопасности, такими как домофон, консьерж, системы видеонаблюдения, надлежащий контроль за подвальными помещениями и местами общего пользования и т.д., — добавляет адвокат Адвокатской палаты Московской области Зульфия Атаханова. — Предлагаемые меры больше применимы к местам большого скопления людей, таким как торговые центры, метро, кинотеатры и т.д., где уровень безопасности населения должен осуществляться более тщательно».

У представителей служб безопасности есть и свое мнение. Дмитрий Чернов, коммерческий директор по развитию охранного предприятия «Цезарь», подчеркивает, что в законопроекте есть свои плюсы: «Задумка о категорировании жилых помещений — неплохая. Чем четче прописаны правила, тем четче они исполняются. Но почему возникла идея террористической защиты сейчас, не совсем ясно. К счастью, терактов в жилых домах давно не было — все больше ошибки строителей или бытовые трагедии».

В качестве основных сложностей, которые повлекло бы принятие закона в нынешнем виде, по словам эксперта, — во-первых, нагрузка на органы власти и управляющие компании, которые и так постоянно загружены текучкой. Во-вторых, отсутствие ясности в вопросе, смогут ли привлекаться для установки и мониторинга систем безопасности частные охранные организации: «Привлечение сотрудников правоохранительных органов и вневедомственной охраны Росгвардии повлечет за собой бесконкурентное ценообразование», — подчеркивает Чернов.

Кроме того, как справедливо напоминает представитель охранной организации, затраты на обеспечение антитеррористических мер лягут на жителей. «И если в элитных домах давно стоят шлагбаумы, системы контроля доступа, сигнализации и пр., то в массовом сегменте это высокие разовые затраты, — говорит эксперт. — Надо отдать должное, доступ в подвалы, чердаки и крыши закрыт в абсолютном большинстве жилых объектов». И, наконец, эксперт настаивает на включение в состав комиссий представителей общественности.

«Авторы законопроекта полагают, что общее собрание жильцов многоквартирных домов сможет решить вопрос о распределении расходов на антитеррор в отдельно взятом доме. Замысел хорош, но нереализуем, — добавляет Алексей Нянькин, адвокат, старший партнер адвокатского бюро “Нянькин и партнеры”. — Степень самоуправляемости МКД в России очень низка и не превышает 10−15 процентов. К тому же появится возможность для злоупотреблений в данной сфере, в том числе путем навязывания жильцам антитеррористического оборудования определенных производителей, а также услуг заведомо определенных охранных структур в части охраны гаражей и парковок».

Животрепещущим остается и вопрос, как сильно придется раскошелиться собственникам квартир на оплату антитеррористических мероприятий. «Системы безопасности — недешевое удовольствие, потому и устанавливаются в полном объеме в новостройках бизнес-класса и выше, — рассуждает Тимур Каландаров. — Только организация и установка системы наблюдения для четырехподъездного дома обойдется в 20 тысяч рублей единовременных затрат. И речь идет только о камерах — это лишь часть систем безопасности, причем не самая сложная. Интеллектуальный контроль доступа, датчики взрывчатых или отравляющих веществ обойдутся в разы дороже. Я полагаю, что строчка в квитанции об оплате ЖКХ “антитеррористические мероприятия” может составить от 500 до 1 500 тысяч рублей ежемесячно для каждого собственника».

Адвокат Дмитрий Зацаринский еще менее оптимистичен. «Все перечисленные в проекте меры наложат на собственников дополнительные расходы, в среднем по стране — в размере около 2 тысяч рублей в месяц». По мнению эксперта, многие собственники квартир будут просто игнорировать этот пункт квитанции.