Замглавы Минстроя напомнил о рисках покупки жилья на этапе строительства

МОСКВА, 27 июл — РИА Недвижимость. Покупая квартиру в строящемся доме по договору долевого участия, гражданин всегда имеет риски, напомнил в пятницу на посвященном долевому строительству совещании Минстроя с застройщиками и банками заместитель главы ведомства Никита Стасишин.

«Я бы хотел напомнить, что гражданин является инвестором, он инвестирует», — сказал Стасишин, отметив, что риска нет тогда, когда покупается уже готовое жилье.

Он также добавил, что покупающий дешевое жилье на этапе стройки человек всегда должен понимать, что в этом есть его риск.