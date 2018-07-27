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15:07 (мск), источник: РИА Недвижимость

Замглавы Минстроя напомнил о рисках покупки жилья на этапе строительства

Покупая квартиру в строящемся доме по договору долевого участия, гражданин всегда имеет риски, напомнил в пятницу на посвященном долевому строительству совещании Минстроя с застройщиками и банками заместитель главы ведомства Никита Стасишин.

МОСКВА, 27 июл — РИА Недвижимость. Покупая квартиру в строящемся доме по договору долевого участия, гражданин всегда имеет риски, напомнил в пятницу на посвященном долевому строительству совещании Минстроя с застройщиками и банками заместитель главы ведомства Никита Стасишин.

«Я бы хотел напомнить, что гражданин является инвестором, он инвестирует», — сказал Стасишин, отметив, что риска нет тогда, когда покупается уже готовое жилье.

Он также добавил, что покупающий дешевое жилье на этапе стройки человек всегда должен понимать, что в этом есть его риск.

Как ранее сообщал министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, на 1 апреля в 69 субъектах России насчитывалось почти 34 тысячи пострадавших граждан в 842 проблемных объектах. По оценке Генпрокуратуры, всего на конец первого квартала в России насчитывалось до 40 тысяч обманутых дольщиков.

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