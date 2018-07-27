В. Кушнарев: «Поплывший» асфальт на Станиславского подрядчик поменяет за свой счет

Градоначальник отметил, что переделку подрядчик должен будет выполнить за свой счёт. Когда работы должны начать, пока неизвестно. Ремонт улицы Станиславского начали еще в 2016-ом. По контракту завершить работы должны были 1 июля этого года.

«Подрядчики понимают, что им нужно выполнять обязательства. И они более качественно подходят к работе. Вот Станиславского, она уже у нас “поплыла”. Будем теперь все это переделывать. Четко будем следить за соблюдением гарантийных ремонтов», — говорит глава администрации Ростова-на-Дону Виталий Кушнарёв.