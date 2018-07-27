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16:42 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгограде 40 опасных перекрестков, которые всегда тонут во время дождя

Дорожники Волгограда осваивают новый инструмент, помещающийся в небольшой сумочке. Называется он — металлоискатель. С его помощью бригады ищут замурованные под толстым слоем асфальта люки, по которым дождевая вода стекает с дорог в коллекторы ливневой канализации.

Источник: Комсомольская правда

Как рассказал «КП-Волгоград» руководитель МУ «Комдорстрой» Александр Хабаров, всего в городе насчитали порядка 40 проблемных перекрестков, затапливаемых водой после осадков. Процесс поиска выглядит примерно так же, как и поиски клада. Сначала при помощи сохранившихся карт и схем определяют примерное местонахождение люка, а затем подключается специально обученный работе с металлоискателем человек.

Он устанавливает точное место, где нужно долбить свежеуложенный асфальт. Глубина залегания «клада» — от 30 до 60 сантиметров. С учетом, что в среднем, на дорогу укладывается слой асфальта в 10 сантиметров, можно представить, сколько лет назад дорожники то ли по незнанию, то ли по недосмотру, похоронили колодцы под толстым слоем асфальтобетонной смеси.

После того, как клад найден, место, где копать, помечается мелом. Отбойными молотками дорожники разбивают слои дорожной одежды, затем поднимают дождеприемники до уровня существующего асфальта. Затем — аккуратно заделывают то, что «разбомбили» вокруг решетки.

Одно лишь поднятие решеток — это не панацея. Для того, чтобы вода уходила без проблем, нужно чистить не только колодцы дождеприемников, но и ливневые коллекторы. Дорожники уже пообещали, что доберутся и до этих работ. Сразу, как только закончат поиски люков. И заверили, что после того, как закончат работы, Волгоград, наконец, перестанет местами напоминать Венецию.

В целом же, дорожники признают, что город утонул. Но винят в этом не неработающую ливневую канализацию, а аномальные дожди, которые обрушились на Волгоград дважды за десять дней. Однако особо при этом отмечают, что в тех местах, где ремонт дорог шел по программе «Безопасные и качественные дороги», ливневки справились с потоками воды. Вот только водители, которые не смогли переплыть после дождя проспект Ленина в районе площади Возрождения, так почему-то не считают.

К слову, поднятие колодцев и заделывание ям уже на поверхности асфальта не сказывается на общих эксплуатационных свойствах дороги:

— Поднятие колодцев на уровень существующего асфальтового покрытия и заделывание разрушенного асфальта цементом — это единственно возможный способ выполнить этот вид работы, — прокомментировал действия городских дорожников начальник информационно-аналитического отдела компании «АВ-Техно» Олег Родионов. — Проще говоря, это действующая на данный момент технология ремонта, принятая на «вооружение» дорожников, особого вреда асфальту не приносящая.

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