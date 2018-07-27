Конкуренция и изменение законодательства: чего боится крупный бизнес в Узбекистане

Источник: Podrobno.uz

Так, например, 60% СЕО Узбекистана считают, что появление новых конкурентов на рынке способно дестабилизировать их бизнес в течение следующих пяти лет. Также больше половины СЕО видят угрозу в ожидаемых в ближайшие пять лет изменениях в отраслевом законодательстве. При этом в отличие от своих коллег в мире, бизнес-руководители страны не ждут больших неприятностей от изменений потребительских предпочтений и технологических изменений.

Основную обеспокоенность СЕО страны вызывают угрозы терроризма, популизма, чрезмерного регулирования, недостаточности базовой инфраструктуры, волатильности валютных курсов и протекционизма. Решение проблем в этих вопросах, а также наличие сформулированных государственных программ по решению проблем — ключевой рычаг повышения инвестиционной привлекательности страны.

Дефицит квалифицированных кадров также является одной из самых острых бизнеспроблем как в регионе, так и в целом по всему миру. При этом киберугрозы и угрозы, связанные с технологическими переменами, не особо беспокоят отечественных руководителей, хотя в мире они расцениваются как угроза номер один.

Отметим, что 87% СЕО Узбекистана уверены в росте доходов своей компании как в следующие 12 месяцев, так и в следующие три года. СЕО Узбекистана считают влияние стран Евразийского региона наиболее значимым для общих перспектив развития их бизнеса.

Тремя наиболее значимыми странами с точки зрения общих перспектив развития бизнеса в ближайшие 12 месяцев СЕО Узбекистана назвали Россию, Казахстан и Китай. В то же время для всех стран мира, включая Россию и Турцию, наиболее важными для бизнеса странами остаются США, Китай и Германия. Лишь 7% СЕО Узбекистана отметили значимость США для будущего своих организаций, несмотря на важные и растущие позиции этой страны для CEO в мире. Из лидеров глобального рэнкинга лишь Китай попал в топ-3 руководителей бизнеса в Узбекистане.

Большинство CEO сходится во мнении, что государственные и регулирующие органы оказывают сильное влияние на стратегию их бизнеса. При этом CEO других стран, в отличие от CEO Узбекистана, менее позитивно отреагировали на вопрос об ослаблении доверия к бизнесу со стороны государства.