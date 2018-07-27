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16:33 (мск), источник: ТАСС

После выявления вредных выбросов в Челябинске на заводе «Технониколь» идет проверка

В пресс-службе областного Минэкологии отметили, что поводом для проверки стало повышенное содержание формальдегида в зоне влияния предприятия.

ЧЕЛЯБИНСК, 27 июля. /ТАСС/. Сотрудники Росприроднадзора и Министерства экологии Челябинской области проводят проверку на челябинском заводе «Технониколь» после того, как на улице Горького было выявлено повышенное содержание формальдегида. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе областного Минэкологии.

«Поводом для проверки стало повышение содержания формальдегида на улице Горького, то есть в зоне влияния предприятия», — сказали в пресс-службе.

В областном министерстве экологии добавили, что во время проверки на заводе в том числе отбирают пробы воздуха. Пока результатов нет.

Комментарием представителя предприятия ТАСС пока не располагает.

По данным открытых источников, завод «Технониколь» в Челябинске занимается изготовлением материалов для утепления кровель промышленных и гражданских зданий. Завод входит в состав российской компании «Технониколь» — одного из лидеров отечественного рынка кровельных и изоляционных материалов.

Формальдегид — газообразное токсическое для человека вещество, обладающее резким специфическим запахом.

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