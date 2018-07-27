Бывший начальник управления МТЗ подозревается в служебной халатности
27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший начальник управления ОАО «МТЗ» подозревается в служебной халатности, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.
27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший начальник управления ОАО «МТЗ» подозревается в служебной халатности, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.
Правоохранители выяснили, что руководитель одного из управлений тракторного завода
По материалам милиции прокуратурой Партизанского района Минска в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст.428 УК (служебная халатность).
Ведется следствие.