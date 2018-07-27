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18:16 (мск), источник: БЕЛТА

Бывший начальник управления МТЗ подозревается в служебной халатности

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший начальник управления ОАО «МТЗ» подозревается в служебной халатности, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Правоохранители выяснили, что руководитель одного из управлений тракторного завода из-за небрежного отношения не исполнил своих служебных обязанностей. «Не исполнил он их при организации работы по взысканию внешней просроченной дебиторской задолженности с субъекта на территории России. Это в последующем повлекло невозможность получить деньги. Указанные действия должностного лица причинили вред МТЗ в размере свыше 19 млн российских рублей», — проинформировали в ГУВД.

По материалам милиции прокуратурой Партизанского района Минска в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст.428 УК (служебная халатность).

Ведется следствие.

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