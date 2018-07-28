Сергей Ковалев утвержден на посту директора Воронежского мехзавода
До того как возглавить ВМЗ Ковалев занимал на предприятии должность директора по экономике и финансам.
До того как возглавить ВМЗ Ковалев занимал на предприятии должность директора по экономике и финансам.
Сергей Ковалев, ранее руководивший филиалом АО «ГКНПЦ им. М. В. Хруничева» — Воронежским механическим заводом (ВМЗ) в статусе временно исполняющего обязанности, теперь назначен на должность постоянной основе. Соответствующий приказ подписан генеральным директором Центра Хруничева Алексеем Варочко, сообщила