Нормы содержания антибиотиков в продуктах не проходят по срокам

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Мясо, молоко и яйца могут начать массово изымать из магазинов: письмо с такими опасениям производители продуктов отправили в Евразийскую экономическую комиссию. Об этом «Коммерсантъ FM» сообщил председатель Ассоциации компаний розничной торговли Сергей Беляков. Поводом для беспокойства стали новые нормы содержания антибиотиков, которые вступают в силу с августа.

Сейчас нормы содержания антибиотиков действуют только для шести видов лекарств — в новом списке их более 70. Однако производители не укладываются в сроки: у них нет нужного оборудования, чтобы контролировать содержание в еде запрещенных веществ. Поэтому бизнес просит перенести вступление нового регламента в силу.

В Евразийской экономической комиссии уже получили письмо и пообещали его рассмотреть, заявил «Коммерсантъ FM» председатель АКОРТ Сергей Беляков: «Естественно, все — и производители, и розничные сети — выступают за то, чтобы на полках была безопасная для потребителя продукция. Там в другом нюанс, который заключается в том, что требования с 14 августа являются обязательными, но до сих пор неясно, как их выполнять, как измерять, что такое «допустимая норма».

Вся инфраструктура, которая обеспечивала бы этот контроль, отсутствует.

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Если буквально следовать требованиям, которые с 14 августа должны вступить в силу, фактически это будет означать возможность приемки на переработку только того сырья, которое вообще не подвергалось какому-либо медицинскому воздействию. Второй фактор, из-за которого мы просим о переносе сроков вступления в силу этой нормы, — это исключение риска, чтобы и производители, и поставщики, и сети не оказались формальными нарушителями закона, и хотя бы для того, чтобы не лишать магазины продукции, которая реализуется при том, что не несет фактически никакого вредного воздействия".

Сейчас в России нет возможности проводить тесты на большинство запрещенных лекарств из списка, а оборудование для таких анализов достаточно дорогостоящее, заявил «Коммерсантъ FM» исполнительный директор Национального союза производителей молока Артем Белов.

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«В настоящий момент в рамках технического регламента только шесть групп антибиотиков имеют экспресс-методы оценки. В отношении молока это относится к четырем группам антибиотиков. Решение № 28 ЕЭК предполагает, что перечень будет очень существенно расширен. На большинство из них нет экспресс-методов оценки. В результате это может привести к тому, что производители не смогут в добровольном порядке контролировать входящее сырье, что неправильно. Ведь если в конечном продукте находят антибиотики, которые ни в коей мере не могут быть интегрированы в продукт на этапе переработки, претензии будут сформулированы к переработчику. Вот здесь мы видим определенную коллизию», — пояснил Артем Белов.

Вступление регламента в силу может привести к подорожанию мяса и молока, считает гендиректор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков:

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«К сожалению, в подавляющем большинстве мы видим, что и разработка, и последующая имплементация таких инициатив происходит без диалога с бизнес-сообществом. У нас государство — отдельно, бизнес — отдельно. То, что любые изменения, особенно связанные с ограничениями поставки той или иной продукции, повлекут за собой снижение предложения и, как следствие, повышение цен на те товары, которые останутся на полках, абсолютно очевидно. И это скорее всего в ближайшее время произойдет. Единственное, что здесь стоит отметить, — ввиду высокой конкуренции, которая сейчас есть на рынке, спекулировать по этому поводу ни у кого не получится, так как сейчас ритейл борется за потребителя весьма активно».

В Россельхознадзоре поддержали претензии производителей продуктов. Ведомство указывает, что с введением нового регламента вырастет число проверок, а, значит, и число найденных нарушений.