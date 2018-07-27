Нормы содержания антибиотиков в продуктах не проходят по срокам
Какие потери грозят бизнесу в случае введения новых правил.
Какие потери грозят бизнесу в случае введения новых правил.
Мясо, молоко и яйца могут начать массово изымать из магазинов: письмо с такими опасениям производители продуктов отправили в Евразийскую экономическую комиссию. Об этом «Коммерсантъ FM» сообщил председатель Ассоциации компаний розничной торговли Сергей Беляков. Поводом для беспокойства стали новые нормы содержания антибиотиков, которые вступают в силу с августа.
Сейчас нормы содержания антибиотиков действуют только для шести видов лекарств — в новом списке их более 70. Однако производители не укладываются в сроки: у них нет нужного оборудования, чтобы контролировать содержание в еде запрещенных веществ. Поэтому бизнес просит перенести вступление нового регламента в силу.
В Евразийской экономической комиссии уже получили письмо и пообещали его рассмотреть, заявил «Коммерсантъ FM» председатель АКОРТ Сергей Беляков: «Естественно, все — и производители, и розничные сети — выступают за то, чтобы на полках была безопасная для потребителя продукция. Там в другом нюанс, который заключается в том, что требования с 14 августа являются обязательными, но до сих пор неясно, как их выполнять, как измерять, что такое «допустимая норма».
Если буквально следовать требованиям, которые с 14 августа должны вступить в силу, фактически это будет означать возможность приемки на переработку только того сырья, которое вообще не подвергалось
«В настоящий момент в рамках технического регламента только шесть групп антибиотиков имеют
«К сожалению, в подавляющем большинстве мы видим, что и разработка, и последующая имплементация таких инициатив происходит без диалога с
В Россельхознадзоре поддержали претензии производителей продуктов. Ведомство указывает, что с введением нового регламента вырастет число проверок, а, значит, и число найденных нарушений.
Александр Губанов