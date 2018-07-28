Минвнешторг: Эксимбанк может быть создан в Узбекистане
ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Эксимбанк и структуры поддержки экспорта планируется создать в Узбекистане, заявил в пятницу министр внешней торговли республики Жамшид Ходжаев.
ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Эксимбанк и структуры поддержки экспорта планируется создать в Узбекистане, заявил в пятницу министр внешней торговли республики Жамшид Ходжаев.
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«В настоящее время министерством разрабатывается концепция создания в Узбекистане Эксимбанка», — заявил Ходжаев.
Концепция также предусматривает создание еще двух структур стимулирования внешнеторговой деятельности в стране — Национального агентства продвижения экспорта и Агентства по страхованию экспортных кредитов.
Представители ВБ выразили готовность оказать техническое содействие в разработке концепции, структуры и стратегии работы Эксимбанка Узбекистана, добавили в минвнешторге.
По данным официальной статистики, внешнеторговый оборот Узбекистана по итогам 2017 года увеличился на 11,3% по сравнению с 2016 годом и составил 27 миллиардов долларов. Объем экспорта из Узбекистана по итогам прошлого года увеличился на 15,4% до 13,9 миллиарда долларов, импорта — до 13 миллиардов долларов (+7,2%).
Главными экспортными статьями Узбекистана являются услуги, энергоносители, продовольствие, минеральные удобрения, черные и цветные металлы. В структуре импорта преобладают машины и оборудование, услуги, химическая продукция, потребительские товары.