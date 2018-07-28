Экологи бьют тревогу: судьба мусоросжигательного завода неоднозначна
«Чем мы дышим? Почему не работают купленные за 12 миллионов рублей новые фильтры» — вопросы экологов остаются без ответов, сообщает DEITA. RU.
«Чем мы дышим? Почему не работают купленные за 12 миллионов рублей новые фильтры» — вопросы экологов остаются без ответов, сообщает DEITA. RU.
Страсти вокруг мусоросжигательного завода, расположенного в спальном микрорайоне Снеговая Падь, не собираются утихать. Кандидат биологических наук, научный сотрудник ДВО РАН Константин Дрозов рассказал о том, как изменился состав мусора и на чьи легкие это теперь влияет. Вместе с другими экологами и общественниками ученый уже более четырех лет борется за закрытие дымящего предприятия, надеясь, что будет услышан властями. Казалось бы, краевые и городские власти услышали жителей, но процесс затянулся, а мусоросжигательный продолжает производить бесцветные, но опасные выбросы.
«Проблема в том, что несколько лет назад кардинально изменился состав мусора. В настоящее время мусор состоит из пластика и полиэтилена, а раньше — из бумаги и картона, — рассказал Константин Дроздов. — При сжигании пластика образуется диоксин — это крайне опасный и токсичный канцероген. Организации, производящие замеры, в настоящее время не учитывают новые виды вредных соединений».
«У нашего мусоросжигательного завода старые газоочистные фильтры, не годящиеся для сжигания пластика. Чем мы дышим? Когда установят фильтры? Я не знаю», — говорит Константин Дроздов.
Как сообщает администрация города, началась передача муниципального «Спецзавод № 1» в ведение администрации Приморского края. Уже в этом году наш маленький, на ладан дышащий мусоросжигательный завод на улице Бородинской и полигон на улице Холмистой с так и не заработанной за пять лет новой картой, станет принимать мусор из Артема и Надеждинского района. Ведь «Спецзавод 1» станет региональным оператором по обращению с твердыми бытовыми отходами.
Марта Нота.