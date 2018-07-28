Еще двух застройщиков в Астане лишили лицензий на строительство

Источник: Tengrinews

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Как сообщается на сайте акимата, в настоящее время правительством проводится политика Doing Business, которая упрощает процесс приема-сдачи объектов в эксплуатацию. Однако некоторые частные организации, которые осуществляют авторский и технический надзор, недобросовестно выполняют свои обязанности. В ходе совещания по вопросам качества строительства Асет Исекешев дал поручение о лишении лицензий и аттестатов строительных компаний, а также представителей авторского и технического надзора за неоднократно допущенные нарушения в проведении работ и приеме объектов в эксплуатацию.

«Так, за нарушение установленных норм лицензирования, а также осуществление некачественного строительства, приостановлена работа ТОО “Sat Construction Group”. Также к административной ответственности с приостановлением государственной лицензии привлечено ТОО “CAC group”. Кроме того, по данным управления контроля и качества городской среды, за ненадлежащее осуществление своей деятельности при строительстве объектов приостановлены два аттестата экспертов технического надзора — Рината Тухватова и Сауле Жармаганбетовой», — отмечается в информации.