Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Топ-10 самых умных пород собак
Участникам нового автомобильного флешмоба пригрозили тюрьмой
Шэрон Стоун показала всех своих крестников
За что бьют в Турции российских туристов
Названы две самые популярные джинсовые вещи лета
Эти фото — просто космосНочное небо показали с неожиданных ракурсов
Анастасию Тарасову раскритиковали за неумение обращаться с ребенком
Шэрон Стоун показала всех своих крестников
Барановская, Киркоров, Лобода на открытии фестиваля «Жара»
Жена Прилучного кардинально сменила имидж ради роли
"Его выносили на носилках": Кобзон в тяжелом состоянии - СМИ
СМИ: «Дом-2» снесут по приказу Собянина - причина
Как выглядит остров-курорт, куда нельзя мужчинам
Самый ненавистный вид мужских плавок (фото)
Облегающий фасон и декольте: Волочкова судится с водителем
86-летний Беляев скончался в Москве
«Ростех» разработал парашюты для эвакуации из небоскребов
13 простых способов декорировать дачный домик
Фоторепортажи
10Новейшие технологии на выставке «Иннопром-2018»
8Первая полноформатная встреча Путина и Трампа
07:11 (мск), источник: Tengrinews

Еще двух застройщиков в Астане лишили лицензий на строительство

За некачественную работу по строительству жилых объектов приостановлена работа двух строительных компаний и экспертов технического надзора, передает официальный сайт столичного акимата.

Источник: Tengrinews
Читайте также
Банкам разрешили сдавать в аренду залоговое жилье

Как сообщается на сайте акимата, в настоящее время правительством проводится политика Doing Business, которая упрощает процесс приема-сдачи объектов в эксплуатацию. Однако некоторые частные организации, которые осуществляют авторский и технический надзор, недобросовестно выполняют свои обязанности. В ходе совещания по вопросам качества строительства Асет Исекешев дал поручение о лишении лицензий и аттестатов строительных компаний, а также представителей авторского и технического надзора за неоднократно допущенные нарушения в проведении работ и приеме объектов в эксплуатацию.

«Так, за нарушение установленных норм лицензирования, а также осуществление некачественного строительства, приостановлена работа ТОО “Sat Construction Group”. Также к административной ответственности с приостановлением государственной лицензии привлечено ТОО “CAC group”. Кроме того, по данным управления контроля и качества городской среды, за ненадлежащее осуществление своей деятельности при строительстве объектов приостановлены два аттестата экспертов технического надзора — Рината Тухватова и Сауле Жармаганбетовой», — отмечается в информации.

По данным столичного акимата, с 18 июня в Астане зарегистрировано 82 акта о назначении проверок на основании обращений физических лиц и государственных органов. По итогам проведенных проверок вынесено 241 предписание на устранение нарушений. За нарушение требований законодательства РК к административной ответственности привлечено 172 субъекта. Ранее сообщалось, что за некачественные работы при строительстве объектов три компании были лишены лицензий на проведение строительно-монтажных работ. В их числе ТОО «Expolis Invest VM» (ЖК Royal EXPO Apartments), ТОО «Astana Trade International» (ЖК «Премьера-2» и ЖК «Премьера-4»), материалы которых находятся на рассмотрении в Верховном суде. В отношении ТОО «Астана Трэйд» (ЖК «Олимп Палас») материалы на лишение лицензии направлены в суд.

Все новости региона
&quot;Замдиректор крупной фирмы&quot; вымогал деньги при трудоустройстве в Житикаре
Синоптики рассказали, сколько в России продлится жара
Криштиану Роналду будет приговорен к двум годам тюрьмы
Ты не получишь моей крови: 18 неожиданных лайфхаков от комаров
Школьное правило о «звонке для учителя» оспорили в прокуратуре
Кобзона подключили к аппарату искусственного дыхания
Шутка Путина запустила поставки мяса в Турцию
В Австралии собаки динго заманили женщину в засаду
Спорт
Кубок — не супер После феерического ЧМ-2018 выставочный матч за Суперкубок не впечатлил
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
Владимир Путин снова пересел на лимузин Mercedes В Йоханнесбурге, где 26 и 27 июля проходит саммит БРИКС, президент РФ Владимир Путин передвигается на автомобиле немецкой марки
Кино
Барановская, Киркоров, Лобода на открытии фестиваля «Жара» В Баку стартовал четырехдневный музыкальный фестиваль, на сцене которого выступят звезды российского шоу-бизнеса
Недвижимость
«Ростех» разработал парашюты для эвакуации из небоскребов
Власти: Владельца участка, где снимают «Дом-2», уведомили об изъятии земли
Своими руками: как один человек переделал систему платежей ЖКУ
Как провести отпуск за 30 тысяч рублей и остаться довольным
Леди
Как выглядеть стильно после 40 и не превратиться в бабушку Кажется, мы нашли золотую середину
Дети
В Нигерии нашли «самую красивую девочку в мире» Фотографиями ребенка поделилась в своем аккаунте фотограф Моуф Бамаива.
Все о ремонте
Как вокзалам дают новую жизнь: фото
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Американская классика в интерьере сталинки
Жизнь в розовом цвете: проект трешки в Химках
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь