Еще двух застройщиков в Астане лишили лицензий на строительство
За некачественную работу по строительству жилых объектов приостановлена работа двух строительных компаний и экспертов технического надзора, передает официальный сайт столичного акимата.
За некачественную работу по строительству жилых объектов приостановлена работа двух строительных компаний и экспертов технического надзора, передает официальный сайт столичного акимата.
Как сообщается на сайте акимата, в настоящее время правительством проводится политика Doing Business, которая упрощает процесс
«Так, за нарушение установленных норм лицензирования, а также осуществление некачественного строительства, приостановлена работа ТОО “Sat Construction Group”. Также к административной ответственности с приостановлением государственной лицензии привлечено ТОО “CAC group”. Кроме того, по данным управления контроля и качества городской среды, за ненадлежащее осуществление своей деятельности при строительстве объектов приостановлены два аттестата экспертов технического надзора — Рината Тухватова и Сауле Жармаганбетовой», — отмечается в информации.
По данным столичного акимата, с 18 июня в Астане зарегистрировано 82 акта о назначении проверок на основании обращений физических лиц и государственных органов. По итогам проведенных проверок вынесено 241 предписание на устранение нарушений. За нарушение требований законодательства РК к административной ответственности привлечено 172 субъекта. Ранее сообщалось, что за некачественные работы при строительстве объектов три компании были лишены лицензий на проведение