ВАСО получит почти полтора миллиарда на производство ИЛ-96−400-М
В эксплуатацию сборочный цех будет запущен уже в 2020 году.
В эксплуатацию сборочный цех будет запущен уже в 2020 году.
Воронежский авиазавод получит 1,32 млрд рублей на реконструкцию и техническое перевооружение производства для изготовления самолётов Ил-96−400М. Инвестиции будут выделены из федерального бюджета.
Всего на производство самолёта ИЛ-96−400-М ВАСО потребуется 1,47 млрд рублей, столько стоит капитальное строительство нового объекта.
Серийное производство ИЛ-96−400-М позволит повысить транспортную доступность для населения при одновременном снижении зависимости от закупок зарубежных воздушных судов.
Ранее сообщалось, что ещё 5,5 млрд ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация» получит на производство нового военного самолёта Ил-112 В. Интересно, что для его создания применят 3D-принтер.