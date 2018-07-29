Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Шарапова пожаловалась на ситуацию в Крыму, побывав там
«Зайцы» на платниках нашли новый способ, как не платить
Анастасию Тарасову раскритиковали за неумение обращаться с ребенком
За что бьют в Турции российских туристов
Николь Шерзингер заметно поправилась
Эти фото — просто космосНочное небо показали с неожиданных ракурсов
СМИ: Истерика охватила украинского журналиста из-за фото Путина
Латышка: Не было никакой советской оккупации
Барановская, Киркоров, Лобода на открытии фестиваля «Жара»
Жена Прилучного кардинально сменила имидж ради роли
Вслед за Кобзоном: 80-летний Резник срочно доставлен в больницу
"Будет завтра": Кличко о делах в затопленном Киеве
Николь Шерзингер заметно поправилась
София Ротару вышла на сцену в нелепом балахоне
Экс-жену Джигарханяна будут судить: подробности
Журналистам удалось снять Негоду на улице - фото
«Ростех» разработал парашюты для эвакуации из небоскребов
13 простых способов декорировать дачный домик
Фоторепортажи
28Хорватия впервые вышла в финал ЧМ
1790 лет со дня рождения Стэнли Кубрика
09:43 (мск), источник: Вести - Воронеж

ВАСО получит почти полтора миллиарда на производство ИЛ-96−400-М

В эксплуатацию сборочный цех будет запущен уже в 2020 году.

Источник: Вести - Воронеж

Воронежский авиазавод получит 1,32 млрд рублей на реконструкцию и техническое перевооружение производства для изготовления самолётов Ил-96−400М. Инвестиции будут выделены из федерального бюджета.

Всего на производство самолёта ИЛ-96−400-М ВАСО потребуется 1,47 млрд рублей, столько стоит капитальное строительство нового объекта.

Серийное производство ИЛ-96−400-М позволит повысить транспортную доступность для населения при одновременном снижении зависимости от закупок зарубежных воздушных судов.

Ранее сообщалось, что ещё 5,5 млрд ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация» получит на производство нового военного самолёта Ил-112 В. Интересно, что для его создания применят 3D-принтер.

Все новости региона
 В гибели известного актера обвинили врачей
Мужчина погиб, доказывая коммунальщикам ветхость своего балкона. Видео
Эрдоган анонсировал встречу по Сирии с участием России
В самолет рейса Кишинев — Санкт-Петербург попала молния
Девять полицейских пострадали при погоне под Иркутском
40 человек убиты в мексиканском штате за два дня
На Урале найден тайник художника Ледникового периода
Терешкова навестила Кобзона в больнице
В Колорадо портрет Трампа заменили изображением Путина
Спорт
«Спартак» победил «Оренбург» в матче первого тура РПЛ Единственный гол на четвертой минуте забил Самюэль Жиго
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
Владимир Путин снова пересел на лимузин Mercedes В Йоханнесбурге, где 26 и 27 июля проходит саммит БРИКС, президент РФ Владимир Путин передвигается на автомобиле немецкой марки
Кино
Барановская, Киркоров, Лобода на открытии фестиваля «Жара» В Баку стартовал четырехдневный музыкальный фестиваль, на сцене которого выступят звезды российского шоу-бизнеса
Недвижимость
«Ростех» разработал парашюты для эвакуации из небоскребов
Власти: Владельца участка, где снимают «Дом-2», уведомили об изъятии земли
Своими руками: как один человек переделал систему платежей ЖКУ
Как провести отпуск за 30 тысяч рублей и остаться довольным
Леди
Свадебный переполох: макияж, прическа и нескучное утро невесты Наша читательница и автор на этот раз дает бьюти-советы в «текстовом сериале» про подготовку свадьбы.
Дети
Александр Овечкин собирается присутствовать на родах жены Анастасия Шубская хочет, чтобы муж был рядом.
Все о ремонте
Зачем в хрущевках делали окно между ванной и кухней?
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
8 способов создать интерьер в морском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь