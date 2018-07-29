ВАСО получит почти полтора миллиарда на производство ИЛ-96−400-М

Источник: Вести - Воронеж

Воронежский авиазавод получит 1,32 млрд рублей на реконструкцию и техническое перевооружение производства для изготовления самолётов Ил-96−400М. Инвестиции будут выделены из федерального бюджета.

Всего на производство самолёта ИЛ-96−400-М ВАСО потребуется 1,47 млрд рублей, столько стоит капитальное строительство нового объекта.

Серийное производство ИЛ-96−400-М позволит повысить транспортную доступность для населения при одновременном снижении зависимости от закупок зарубежных воздушных судов.