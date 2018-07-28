Названы самые дешевые автомобили в России
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Рейтинг самых дешевых машин из числа продающихся в России
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Рейтинг самых дешевых машин из числа продающихся в России
Опубликованный «Российской газетой» список недорогих автомобилей возглавил седан Lada Granta стоимостью от 409 900 рублей. Второе и третье места также заняли автомобили Lada — седан Priora и лифтбэк Granta, которые оцениваются в 424 900 и 434 900 рублей соответственно.
С января 2018 года лидеры списка подорожали в среднем на десять тысяч рублей.
В пятерку вошли седан Brilliance H230 стоимостью от 459 900 рублей, ставший самой бюджетной иномаркой рейтинга, и хэтчбек Lada Kalina, оцениваемый в 660 600 рублей.
Кроме того, в список доступных автомобилей вошли седан Datsun
Издание отмечает, что в этом году список бюджетных автомобилей претерпел наиболее масштабные изменения с 2015 года. Так, с марта подорожали сразу девять из десяти представленных в списке моделей. Это объясняется тем, что часть недорогих автомобилей ушли с рынка, и их место заняли более дорогие модели.