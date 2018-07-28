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15:34 (мск), источник: РИА Новости

Названы самые дешевые автомобили в России

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Рейтинг самых дешевых машин из числа продающихся в России по-прежнему возглавляют модели отечественного производства.

Источник: ПАО ''АВТОВАЗ'

Опубликованный «Российской газетой» список недорогих автомобилей возглавил седан Lada Granta стоимостью от 409 900 рублей. Второе и третье места также заняли автомобили Lada — седан Priora и лифтбэк Granta, которые оцениваются в 424 900 и 434 900 рублей соответственно.

С января 2018 года лидеры списка подорожали в среднем на десять тысяч рублей.

В пятерку вошли седан Brilliance H230 стоимостью от 459 900 рублей, ставший самой бюджетной иномаркой рейтинга, и хэтчбек Lada Kalina, оцениваемый в 660 600 рублей.

Кроме того, в список доступных автомобилей вошли седан Datsun on-DO (от 461 тысячи), внедорожник Lada 4×4 (от 469 900 рублей со скидкой) и Lada Kalina стоимостью от 475 200 рублей. Замыкают рейтинг хэтчбек Ravon R2 и седан FAW Oley, которые можно купить за 489 и 491 тысячу рублей соответственно.

Издание отмечает, что в этом году список бюджетных автомобилей претерпел наиболее масштабные изменения с 2015 года. Так, с марта подорожали сразу девять из десяти представленных в списке моделей. Это объясняется тем, что часть недорогих автомобилей ушли с рынка, и их место заняли более дорогие модели.

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