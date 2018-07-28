Центробанк рассказал о развитии экономики Узбекистана за первые полгода: вроде все хорошо

Источник: Podrobno.uz

Инфляция

В январе-июне 2018 года прирост индекса потребительских цен (ИПЦ) к декабрю предыдущего года составил 6,2 процента (7,2 процента в январе-июне 2017 года). Месячная динамика ИПЦ за первое полугодие 2018 года свидетельствует о постепенном замедлении роста цен с 2,7 процента в январе до -0,4 процента в июне.

По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года в структуре инфляции произошли существенные изменения. В первом полугодии 2017 года наибольший вклад в инфляцию внесли продовольственные цены, а в первом полугодии текущего года их рост замедлился в два раза и составил 4,6%, тогда как рост тарифов услуг удвоился и составил 8%. Соответственно, в январе-июне 2018 года «драйверами» инфляции стали непродовольственные цены и тарифы услуг.

Несмотря на общую понижательную динамику роста цен, в экономике сохраняется относительно высокое инфляционное давление, которое обусловлено повышением регулируемых цен и заметным удорожанием некоторых базовых продуктов питания.

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Инфляционные ожидания населения и субъектов предпринимательства на краткосрочную перспективу имели тенденцию снижения, тогда как долгосрочные ожидания, напротив, остаются сравнительно высокими.

Денежно-кредитная политика

Процентные ставки денежного рынка во втором квартале 2018 года колебались в пределах 12,7−13,1 процента, отражая изменение доступности ликвидности в банковской системе.

Применение нового порядка обязательного резервирования позволило предотвратить рост ликвидности в банковской системе, связанный с увеличением внешних активов Центрального банка. Следует отметить, что подход Министерства финансов по сбалансированному исполнению бюджета, в определенной степени, способствовал сдерживанию темпов роста ликвидности и денежной массы.

Реальные процентные ставки по кредитам формировались на положительном уровне, объемы кредитных вложений в экономику росли ускоренными темпами, что, в основном, объясняется расширением масштабов программ льготного кредитования.

В первом полугодии 2018 года остатки кредитных вложений увеличились на 21,5 процента. В результате, во втором квартале 2018 года наблюдалось ускорение темпов роста денежной массы по сравнению с предыдущим кварталом, и по итогам первого полугодия денежная масса увеличилась на 5,8 процента.

Процентная политика по поддержанию привлекательности депозитов в национальной валюте способствовала продолжению более высокого роста объемов сберегательных и срочных вкладов в структуре обязательств банков, которые увеличились с начала года на 40 и 27 процентов, соответственно. На фоне увеличения предложения иностранной валюты во втором квартале 2018 года обменный курс национальной валюты укрепился на 3,1 процента.

Экономическая и инвестиционная активность

Экономический рост в странах — основных торговых партнерах и благоприятная конъюнктура на ключевые экспортные позиции республики обеспечили сбалансированные условия во внешнем секторе.

В первом полугодии 2018 года наблюдался устойчивый экономический рост, основой которому послужили ускоренные темпы роста сферы услуг и промышленного производства.

Согласно предварительным оценкам Государственного комитета по статистике, в январе-июне 2018 года объём валового внутреннего продукта вырос на 4,9%. Высокими темпами также характеризовался рост количества действующих предприятий и организаций, которые за январь-июнь 2018 года увеличились на 7,3 процента или 20,7 тысячи.

За рассматриваемый период объём капитальных вложений вырос на 13,4%. Продолжилось активное расширение объемов и масштабов проводимых строительных работ (рост в 9,7 процентов).

На фоне наблюдаемой высокой активности в экономике, возможное расширение во втором полугодии 2018 года государственных программ по развитию предпринимательства, отдельных секторов и регионов может придать дополнительный импульс ускорению темпов роста экономики.