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07:12 (мск), источник: Sputnik

В Узбекистане из-за запрещенного фильма приостановлена работа телеканала

ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Частный самаркандский телеканал STV приостановил вещание из-за нарушения закона «О защите детей от информации». В программе передач оказались два нерекомендованных к показу фильма — «Я — легенда» и мультфильма для взрослых «Полный расколбас», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Агентства по печати и информации (УзАПИ).

Источник: Sputnik

По данным пресс-службы, решение было принято в пятницу на заседании Межведомственной координационной комиссии по совершенствованию и повышению эффективности информационной деятельности и передачи данных.

«Работа самаркандского телеканала STV остановлена на неопределенный срок, а столичный телеканал Sevimli получил строгое предупреждение за демонстрацию в эфире материалов неприемлемого характера», — говорится в сообщении.

Поводом к столь жестком решениям послужили два фильма, вышедших в эфир на телеканале STV 21 и 22 июля. — «Полный расколбас» и «Я — легенда», а также американская лента «Красотка на всю голову», показанная 15 июля ташкентским телеканалом.

В УзАПИ уточнили. что эти фильмы включены экспертной комиссией национального агентства «Узбеккино» в список не рекомендуемых для демонстрации и распространения на территории Узбекистана.

«Передав в эфир указанные фильмы, телеканалы нарушили требования законов «О СМИ», «О государственной молодежной политике», «О защите детей от информации, наносящей вред их здоровью» и «О принципах и гарантиях свободы информации», — указывается в сообщении.

Другим телеканалам республики направлено обращение о необходимости следования принятым стандартам и правилам пр подборе контента.

Телеканал STV был создан в 1991 году как региональный универсальный развлекательный канал. Вещание осуществляется по 20 часов в сутки на трех языках — узбекском, русском и таджикском.

Всего в республике на сегодняшний день работает порядка 40 телеканалов, в том числе 14 входящих в сруктуру НТРК, 13 региональных и 15 частных.

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