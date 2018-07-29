В Узбекистане из-за запрещенного фильма приостановлена работа телеканала

Источник: Sputnik

По данным пресс-службы, решение было принято в пятницу на заседании Межведомственной координационной комиссии по совершенствованию и повышению эффективности информационной деятельности и передачи данных.

«Работа самаркандского телеканала STV остановлена на неопределенный срок, а столичный телеканал Sevimli получил строгое предупреждение за демонстрацию в эфире материалов неприемлемого характера», — говорится в сообщении.

Поводом к столь жестком решениям послужили два фильма, вышедших в эфир на телеканале STV 21 и 22 июля. — «Полный расколбас» и «Я — легенда», а также американская лента «Красотка на всю голову», показанная 15 июля ташкентским телеканалом.

В УзАПИ уточнили. что эти фильмы включены экспертной комиссией национального агентства «Узбеккино» в список не рекомендуемых для демонстрации и распространения на территории Узбекистана.

«Передав в эфир указанные фильмы, телеканалы нарушили требования законов «О СМИ», «О государственной молодежной политике», «О защите детей от информации, наносящей вред их здоровью» и «О принципах и гарантиях свободы информации», — указывается в сообщении.

Другим телеканалам республики направлено обращение о необходимости следования принятым стандартам и правилам пр подборе контента.

Телеканал STV был создан в 1991 году как региональный универсальный развлекательный канал. Вещание осуществляется по 20 часов в сутки на трех языках — узбекском, русском и таджикском.