Как законно вывезти культурные ценности из Беларуси в вопросах и ответах

Источник: Sputnik.by

Художники регулярно отправляют за рубеж свои работы на выставки и для продажи, обычные люди везут в подарок иностранцам соломенных лошадей и деревянных зубров, а туристы покупают в качестве сувениров картины с традиционным изображением берез или соснового бора. Все эти вещи — культурные ценности. И чтобы экспортировать их из Беларуси законно и без проблем на таможне, нужно знать, как получить разрешение на вывоз.

Корреспондент Sputnik Ирина Петрович встретилась с заведующей сектором искусствоведов-экспертов по вывозу культурных ценностей с территории Республики Беларусь Министерства культуры Еленой Зигмантович, задала ей самые актуальные по этой теме вопросы и получила на них ответы.

Где в Беларуси получить разрешение на вывоз культурных ценностей и что для этого нужно?

Чтобы получить заключение на вывоз культурных ценностей, заявитель должен с предметом или несколькими предметами искусства, которые собирается вывезти из Беларуси, прийти в сектор искусствоведов-экспертов, расположенный по адресу: проспект Победителей, 11, кабинет 801 или 823. У него должно быть заполненное заявление, по две цветные фотографии каждого предмета форматом 10 на 15. Также у заявителя должны быть с собой паспортные данные либо документ, удостоверяющий личность того лица, которое будет вывозить предмет искусства.

«От его имени просто пишется заявление, и на него оформляются документы. Бланки заявления, образец заполнения и реквизиты для уплаты госпошлины есть на сайте Министерства культуры в разделе “Административные процедуры / Управление по охране историко-культурного наследия”. Все это можно заполнить заранее и прийти к нам с уже готовым пакетом документов, а можно сделать это непосредственно у нас», — рассказала Елена Зигмантович.

Получить разрешение на вывоз культурных ценностей в данный момент можно только в Минске у искусствоведов-экспертов. «Для некоторых жителей других городов приехать в Минск проблематично. В таком случае есть два варианта развития событий: либо человек может делегировать к нам своего представителя с пакетом документов, фотографиями, паспортными данными и произведением, либо, в крайнем случае, можно направить нам обычное бумажное письмо с документами, фотографиями и квитанцией об уплате пошлины, однако такой способ делает невозможной визуальную оценку заявленного к вывозу произведения», — пояснила эксперт.

Когда можно обращаться за заключением на вывоз культурных ценностей и как долго оно готовится?

Сектор искусствоведов-экспертов по вывозу культурных ценностей с территории Республики Беларусь работает в будние дни с 08:00 до 17:00, с 12:00 до 13:00 — обед. Документы подаются в порядке живой очереди, желательно заранее предупредить о визите по номеру 8 (017) 203−95−91 .

«Бывают периоды, когда здесь собираются приличные очереди. У нас есть запись, и можно оговорить время визита по телефону», — подчеркнула Елена Александровна.

Срок изготовления разрешения составляет до 10 дней. Если нужно запрашивать дополнительную информацию или экспертные мнения специалистов других организаций, он может быть увеличен до месяца. «По предметам современного искусства вопросы возникают крайне редко, поэтому мы стараемся идти навстречу заявителю и изготавливать документы в день обращения. Если турист за несколько часов до отъезда зашел в галерею, купил картину и ему нужно срочно ее оформить, мы поможем и подготовим все быстро», — уверяет искусствовед.

Сколько нужно заплатить за выдачу разрешения на вывоз культурных ценностей из страны и как это можно сделать?

«Наша госпошлина фиксированная. Все зависит от количества предметов, которые везет заявитель. Если он вывозит от одного до четырех предметов, госпошлина составит одну базовую величину — 24,5 рубля. Если он везет от 5 до 20 предметов, госпошлина будет 1,5 базовой величины — 36,75 рубля. Если он вывозит больше 21 предмета, он уплатит госпошлину в размере трех базовых величин — 73,5 рубля. Это ставки для заявителей, которые везут культурные ценности для личного пользования», — пояснила эксперт.

Для авторов, которые сами вывозят свои произведения из Беларуси, ставки госпошлины снижены. «Если автор везет от одного до четырех своих произведений, он заплатит за это пол базовой величины (12,25 рубля), от 5 до 20 — одну базовую величину (24,5 рубля), свыше 21 вещи — 1,5 базовой величины (36,75 рубля)», — рассказала Елена Александровна.

Госпошлину можно уплатить в любом отделении банка, имея при себе реквизиты для уплаты. Также в настоящее время прорабатываются другие возможности для уплаты. «В электронном виде уплатить пошлину можно через мобильное приложение банков с помощью произвольного платежа. Чек в этом случае можно прислать на электронную почту сектора искусствоведов-экспертов expert.minkult@gmail.com», — отметила представитель Минкульта.

Как определить, является ли произведение искусства культурной ценностью, которую нельзя вывозить?

Есть условное разделение предметов искусства на группы: культурные ценности, ограниченные к перемещению и не ограниченные к перемещению.

«Посмотреть это разграничение можно в едином перечне товаров, к которым применяются меры нетарифного регулирования — приложение к решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 года № 30. Именно этот перечень мы используем в работе», — делится профессиональным секретом Елена Зигмантович.

Любая картина, даже 2018 года, является культурной ценностью, поскольку является материальным объектом, созданным руками человека, имеет эстетическое, художественное или иное значение. Но в перемещении она не ограничена. «Для всей живописи, скульптуры, произведений декоративно-прикладного искусства установлен рубеж в 50 лет: то есть, произведение искусства старше 50 лет автоматически становится культурной ценностью, ограниченной к перемещению», — отметила эксперт.

«Надо смотреть не столько на возраст предмета, сколько на его характеристики, на его художественную и историческую ценность. Многие картины, например, Михаила Савицкого или Павла Масленникова младше 50 лет, но никто не скажет, что они не имеют культурной ценности. Также оцениваются и другие предметы: в первую очередь смотрим на возраст, а дальше оцениваем другие характеристики, которые дают четкое представление о том, с чем мы имеем дело», — объяснила она.

Нужно ли разрешение на вывоз иконы из Беларуси?

Чтобы вывезти даже современную икону за территорию Беларуси, также нужно обращаться за разрешением. «В большинстве случаев приходят с иконами новодельными, которые сейчас пишут в мастерских. К иконам, ограниченным к вывозу, применяется тот же срок с момента создания, что и к картинам — старше 50 лет», — рассказала Елена Зигмантович.

Если нужно экспортировать икону старше 50−100 лет, заявитель обращается к искусствоведам-экспертам, и они работают с ней.

«Нам нужно установить, что это за икона, кто из святых и как на ней изображен, какая это иконописная школа, в каком регионе ее создали. Когда мы находим ответы на эти вопросы, мы принимаем решение, можно ли ее вывезти или нет. Нужно также понимать, откуда у заявителя этот предмет. С семейным хранением икон есть вопросы, потому что нет никаких документов, которые бы подтверждали факт владения или передачи из поколения в поколение, как в случае с наградами», — отметила она.

По словам искусствоведа, в семьях сохранилось большое количество икон именно белорусской школы.

«Это предметы, которые хотелось бы хранить на территории Беларуси. Но мы в таких случаях иконы не отбираем, не конфискуем, а просто рекомендуем оставить их здесь именно как образец белорусской иконописи. Иногда мы предлагаем передать икону в музей. Многие соглашаются, потому что это хороший вариант сохранения произведения искусства. Тогда мы помогаем связаться заявителю с музеем и обеспечить достойное будущее предмету, который мы пытаемся сохранить», — поделилась Елена Александровна.

Какие ордена, медали и другие награды можно вывозить за рубеж?

Чтобы не иметь проблем с вывозом воинских наград, они должны быть не старше 50 лет.

«К нам везут медали, ордена и даже значки времен Второй мировой войны. Мы сразу выясняем, чьи они и как попали к заявителю. В основном, это наследство от родственников. К каждой награде обязательно должно быть удостоверение или наградная книжка. При их отсутствии награду нельзя вывезти за границу. Когда наградные книжки имеются, мы запрашиваем у заявителя документы, которые подтверждают степень родства с тем, от кого получено наследство: свидетельство о рождении, документы наследодателей и прочие. А сама процедура получения заключения стандартная», — пояснила Елена Александровна.

По закону «О государственных наградах Республики Беларусь» и по статье 1092 Гражданского кодекса Беларуси, госнаграды Республики Беларусь не подлежат перемещению и наследованию. «Если человек уезжает на постоянное место жительство в другую страну и у него нет родственников, которым можно оставить госнаграду в Беларуси, она передается на ответственное хранение. Все, что может вывезти заявитель, — это наградные книжки», — подчеркнула представитель Министерства культуры.

Можно ли вывезти за границу раритетный автомобиль?

Транспортные средства, выпущенные до 1 января 1951 года, являются культурной ценностью, ограниченной к перемещению. Но бывают ситуации, когда человек покупает старое авто и меняет в нем запчасти на современные.

«В таких случаях иногда бывает сложно принять решение, потому что в общих чертах это — раритетный автомобиль, но по его состоянию на момент обращения к нам от него оригинального остается только название», — отметила Елена Зигмантович.

Эксперт подчеркнула, что, прежде чем принимать решение, нужно хорошо изучить сам автомобиль.

«Например, “Чайка” 60-х годов под ограничение не попадает. Но, зная историю автомобиля, для кого он предназначался в первую очередь, и зная, что на территории Беларуси таких образцов может быть совсем мало, особенно тех, которые на ходу, сложно говорить о том, что эта машина не попадет под ограничение», — предостерегла владельцев таких авто искусствовед.

Какие документы получает от экспертов-искусствоведов человек, который собирается вывезти за рубеж предмет искусства?

Если предмет не ограничен к перемещению, на обороте фотографии, которую заявитель приносит с собой, проставляется штамп «Разрешено к вывозу», указывается дата проставления штампа и ставится подпись уполномоченного лица. К этой фотографии прилагается письменное уведомление, что произведение не относится к категории культурных ценностей, ограниченных к перемещению. Там же указывается, в какую страну отправляется заявитель, и паспортные данные человека, который повезет этот предмет.

Если культурная ценность попадает под ограничение, но при этом принимается решение о возможности ее вывоза, выдаются такие же фотографии и специальное заключение — гербовый бланк с определенной степенью защиты. Оригинал выдается на руки заявителю, и делаются две копии, которые он предоставляет сотруднику таможенных органов.

«Культурные ценности, которые попадают под ограничение, подлежат декларированию — это “красный коридор” и заполнение декларации. Если предметы не попадают под ограничение, заявитель двигается по “зеленому коридору” и при необходимости показывает уведомление», — подчеркнула Елена Зигмантович.

Если человек приносит к экспертам несколько предметов, он должен предоставить по два экземпляра фотографий каждого из них, но при этом отдельно документ на него не делается — уведомление одно.

Что будет, если попытаться вывезти культурную ценность без разрешения?

«Бывает, что человек не знал о необходимости получать разрешение, но чаще всего вопросы возникают с перемещением предмета искусства за границу в виде посылки. Посылка без разрешительных документов попадает в почтовое отделение таможни, а оттуда звонят нам. Если отправитель из Минска, ему направляют уведомление о необходимости получить разрешение на вывоз. А когда человек находится в другом городе Беларуси, мы стараемся сотрудничать по телефону. Мы связываемся с заявителем, уточняем, почему так получилось. Были случаи, когда заявитель по электронной почте присылал нам фотографии, отсканированное заполненное заявление, паспортные данные. Мы готовили документы и отправляли по электронной почте в почтовое отделение таможни», — поделилась опытом решения проблемы Елена Александровна.

По ее словам, если человек физически перемещает предмет искусства через границу без разрешения по «зеленому коридору» и сотрудники таможни обратили на это внимание, то эксперты также стараются помочь удаленно. «Чаще всего такие ситуации складываются у туристов, которые просто не знают о необходимости получить разрешение на вывоз культурной ценности. Поэтому те галереи, с которыми мы сотрудничаем, заранее предупреждают об этом иностранных покупателей и помогают подготовить документы в случае необходимости», — рассказала искусствовед.