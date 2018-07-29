Жилищная программа «7−20−25»: ипотека, условия, правила

Первоначальная цель программы «7−20−25» — создание доступной для многих слоев населения жилищной ипотеки. Для этого запланирована реализация следующих механизмов предоставления ресурсов:
Выданные кредиты по новым условиям программы должны быть полностью безопасными и возвратными. Специалисты пересмотрели правила, которые использовались в ипотечном кредитовании в предыдущие годы.
Выдача первых займов началась 4 июля 2018 года.
Предлагаемые властью условия позволят не только приобрести жилплощадь в кредит, но и успешно обслуживать заем при возможности семейного бюджета. Принимать участие в данной программе будут только банки, которые соответствуют финансовым критериям устойчивости и занимают не последние позиции в национальном рейтинге.
Кто может участвовать в программе
Жилищный заем выдается в национальной валюте, а право на участие в программе имеет каждый официально трудоустроенный гражданин Казахстана, достигший совершеннолетия.
Главными факторами при одобрении ипотеки являются платежеспособность и стабильный доход. Банковские организации в настоящее время обрабатывают дополнительные критерии. Не исключено дальнейшее ужесточение критериев. Это нужно для того, чтобы ипотекой смогли воспользоваться те, кто действительно нуждается в приобретении жилплощади (те граждане, у которых невысокий доход; семьи с трудной жилищной ситуацией; молодые семьи и т. д.). Граждане с высоким уровнем дохода, претендующие на третью квартиру, воспользоваться льготной программой не смогут.
Условия, которые выдвигает программа «7−20−25»:
Что можно купить по ипотечной программе «7−20−25»
По условиям программы кредиты будут выдаваться исключительно на первичное жилье. Это не просто новостройки, но и недвижимость, на которую право собственности регистрируется впервые. Изначально разработчики допускали возможность включения в программу «вторички», пусть и на более поздних этапах продажи, но документально это не подтверждено.
Есть ограничения на максимальную стоимость купленного жилья (не кредита). Для Астаны, Актау, Алматы, Атырау максимальная цена — 25 миллионов тенге, для других регионов — 15 миллионов тенге.
Какие риски потерять жилье
В случае нарушения договора предполагаются взыскательные меры. Причем Нацбанк настаивает на недопустимости введения каких-либо ограничений на реализацию единственного жилья как в судебном, так и во внесудебном порядках. При наличии просрочки по имеющемуся договору банк обязан уведомить заемщика. Вначале предполагаются щадящие методы реструктуризации долга. В случае просрочки по кредиту свыше трех месяцев банки несут обязательства по обратному выкупу у оператора прав требования.