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11:59 (мск), источник: Sputniknews.kz

Жилищная программа «7−20−25»: ипотека, условия, правила

Весной 2018 года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил с инициативой проведения масштабных социальных реформ. Помимо выдачи кредитов для МС и снижения налогов, речь зашла о внедрении новой программы ипотечного кредитования. Читайте в справке Sputnik о том, кто сможет воспользоваться программой и кому это будет выгодно.

Источник: Sputniknews.kz

Что такое «7−20−25»

Первоначальная цель программы «7−20−25» — создание доступной для многих слоев населения жилищной ипотеки. Для этого запланирована реализация следующих механизмов предоставления ресурсов:

  • ставка вознаграждения по кредиту не превышает 7% годовых (в банках она достигает 15% и более);
  • первоначальный взнос не превышает 20%, банки требуют до 30%, есть случаи до 50%);
  • для того чтобы как можно больше уменьшить размер ежемесячного платежа для населения, срок кредита увеличен до 25 лет вместо требований банков в 10−15 лет.

Выданные кредиты по новым условиям программы должны быть полностью безопасными и возвратными. Специалисты пересмотрели правила, которые использовались в ипотечном кредитовании в предыдущие годы.

Выдача первых займов началась 4 июля 2018 года.

Предлагаемые властью условия позволят не только приобрести жилплощадь в кредит, но и успешно обслуживать заем при возможности семейного бюджета. Принимать участие в данной программе будут только банки, которые соответствуют финансовым критериям устойчивости и занимают не последние позиции в национальном рейтинге.

Кто может участвовать в программе

Жилищный заем выдается в национальной валюте, а право на участие в программе имеет каждый официально трудоустроенный гражданин Казахстана, достигший совершеннолетия.

Главными факторами при одобрении ипотеки являются платежеспособность и стабильный доход. Банковские организации в настоящее время обрабатывают дополнительные критерии. Не исключено дальнейшее ужесточение критериев. Это нужно для того, чтобы ипотекой смогли воспользоваться те, кто действительно нуждается в приобретении жилплощади (те граждане, у которых невысокий доход; семьи с трудной жилищной ситуацией; молодые семьи и т. д.). Граждане с высоким уровнем дохода, претендующие на третью квартиру, воспользоваться льготной программой не смогут.

Документы и условия

Условия, которые выдвигает программа «7−20−25»:

  • наличие гражданства Республики Казахстан;
  • наличие дохода от трудовой или предпринимательской деятельности, подтвержденного выпиской из Единого накопительного пенсионного фонда с собственного пенсионного счета за последние полгода;
  • справка о доходах с места работы за последние полгода;
  • налоговая декларация по индивидуальному подоходному налогу физического лица за последний налоговый период.

Что можно купить по ипотечной программе «7−20−25»

По условиям программы кредиты будут выдаваться исключительно на первичное жилье. Это не просто новостройки, но и недвижимость, на которую право собственности регистрируется впервые. Изначально разработчики допускали возможность включения в программу «вторички», пусть и на более поздних этапах продажи, но документально это не подтверждено.

Есть ограничения на максимальную стоимость купленного жилья (не кредита). Для Астаны, Актау, Алматы, Атырау максимальная цена — 25 миллионов тенге, для других регионов — 15 миллионов тенге.

Какие риски потерять жилье

В случае нарушения договора предполагаются взыскательные меры. Причем Нацбанк настаивает на недопустимости введения каких-либо ограничений на реализацию единственного жилья как в судебном, так и во внесудебном порядках. При наличии просрочки по имеющемуся договору банк обязан уведомить заемщика. Вначале предполагаются щадящие методы реструктуризации долга. В случае просрочки по кредиту свыше трех месяцев банки несут обязательства по обратному выкупу у оператора прав требования.

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