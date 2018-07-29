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09:40 (мск), источник: Комсомольская правда

В Татарстане построят колесо обозрения за сто миллионов рублей

В Нижнекамске уже есть колесо обозрения, высота его 30 метров. Новое будет — в два раз больше — высотой с двадцатиэтажный дом. Стоимость проекта — сто миллионов рублей.

Сюда входит проектирование, монтаж, оформление прилегающей территории и строительство кафе.

Появится новый аттракцион в парке «Cемья» уже в августе 2019 года. Ведь на сборку каркаса необходимо десять месяцев. Аналогов новому колесу обозрения нет в Татарстане. Оно будет оформлено современным светодиодным оборудованием, а кроме закрытых кабинок будут открытые кабинки и подвесные экстрим-кабинки. Проект реализовывает предприниматель из Челябинска.

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