В Татарстане построят колесо обозрения за сто миллионов рублей
В Нижнекамске уже есть колесо обозрения, высота его 30 метров. Новое будет — в два раз больше — высотой с двадцатиэтажный дом. Стоимость проекта — сто миллионов рублей.
В Нижнекамске уже есть колесо обозрения, высота его 30 метров. Новое будет — в два раз больше — высотой с двадцатиэтажный дом. Стоимость проекта — сто миллионов рублей.
Сюда входит проектирование, монтаж, оформление прилегающей территории и строительство кафе.
Появится новый аттракцион в парке «Cемья» уже в августе 2019 года. Ведь на сборку каркаса необходимо десять месяцев. Аналогов новому колесу обозрения нет в Татарстане. Оно будет оформлено современным светодиодным оборудованием, а кроме закрытых кабинок будут открытые кабинки и подвесные