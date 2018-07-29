В Татарстане построят колесо обозрения за сто миллионов рублей

Появится новый аттракцион в парке «Cемья» уже в августе 2019 года. Ведь на сборку каркаса необходимо десять месяцев. Аналогов новому колесу обозрения нет в Татарстане. Оно будет оформлено современным светодиодным оборудованием, а кроме закрытых кабинок будут открытые кабинки и подвесные экстрим-кабинки. Проект реализовывает предприниматель из Челябинска.