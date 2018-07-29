Россия договорится с Казахстаном о новых районах падения частей ракет

Источник: Sputniknews.kz

Речь идет о ракетах «Союз» со спутниками сети OneWeb, которые полетят по новым траекториям. Российские СМИ писали, что речь может идти о Джангельдинском районе Костанайской области и других местностях, передает РИА Новости со ссылкой на Казкосмос.

Ранее ряд изданий сообщал о разногласиях между российской и казахстанской сторонами. Отмечалось, что Казахстан не устраивала необходимость предоставлять новый район для падения ступеней, что ставило под угрозу контракт Роскосмоса и OneWeb.

Однако позже РИА Новости получило комментарий пресс-службы Роскосмоса с опровержением. В Аэрокосмическом комитете Минобороны Казахстана, в свою очередь, уточнили, что контракт с OneWeb будет выполнен после заключения межправительственного соглашения.

Падение частей ракет в Казахстане отследят спутники и беспилотники.