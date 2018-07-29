Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Макрон рассказал о создании газопровода с Испанией
Участникам нового автомобильного флешмоба пригрозили тюрьмой
Александр Овечкин собирается присутствовать на родах жены
Дверь в квартиру жителя Челябинска развеселила Сеть (фото)
Звезды торопятся рожать: как младенцы зарабатывают миллионы
Минобороны сняло гриф секретности с нового вооружения Последние заявления Минобороны обсудили с заведующим кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова
СМИ: Истерика охватила украинского журналиста из-за фото Путина
Латышка: Не было никакой советской оккупации
Барановская, Киркоров, Лобода на открытии фестиваля «Жара»
Жена Прилучного кардинально сменила имидж ради роли
Вслед за Кобзоном: 80-летний Резник срочно доставлен в больницу
СМИ: «Дом-2» снесут по приказу Собянина - причина
Мария Захарова, Лорак, Глюк`oZa и другие звезды на руате в Баку
Звезды торопятся рожать: как младенцы зарабатывают миллионы
Экс-невеста Баскова устроила сцену на красной дорожке
Журналистам удалось снять Негоду на улице - фото
«Ростех» разработал парашюты для эвакуации из небоскребов
13 простых способов декорировать дачный домик
Фоторепортажи
13Финалисты конкурса «Астрономический фотограф года»
28Хорватия впервые вышла в финал ЧМ
12:02 (мск), источник: Sputniknews.kz

Россия договорится с Казахстаном о новых районах падения частей ракет

АЛМАТЫ, 29 июл — Sputnik. Казахстан и Россия подпишут допсоглашение и определят районы падения ракет, стартующих с космодрома «Байконур».

Источник: Sputniknews.kz

Речь идет о ракетах «Союз» со спутниками сети OneWeb, которые полетят по новым траекториям. Российские СМИ писали, что речь может идти о Джангельдинском районе Костанайской области и других местностях, передает РИА Новости со ссылкой на Казкосмос.

Ранее ряд изданий сообщал о разногласиях между российской и казахстанской сторонами. Отмечалось, что Казахстан не устраивала необходимость предоставлять новый район для падения ступеней, что ставило под угрозу контракт Роскосмоса и OneWeb.

Однако позже РИА Новости получило комментарий пресс-службы Роскосмоса с опровержением. В Аэрокосмическом комитете Минобороны Казахстана, в свою очередь, уточнили, что контракт с OneWeb будет выполнен после заключения межправительственного соглашения.

Падение частей ракет в Казахстане отследят спутники и беспилотники.

Летом прошлого года близ Жезказгана из-за падения фрагмента ракеты-носителя «Союз-2.1а» загорелся сухостой. В результате пожара погибли двое работников, которые занимались сбором деталей упавшей ступени ракеты. Причинами возгорания стали жаркая погода и сильный ветер.

Все новости региона
 Испусинова: выпускники НИШ смогут поступать в Кембридж без допэкзаменов
Опубликовано видео начала массовой драки в Павлодаре: виноваты пострадавшие?
Эрдоган анонсировал встречу по Сирии с участием России
В самолет рейса Кишинев — Санкт-Петербург попала молния
Гамова объяснила, почему раскритиковала футболистов сборной РФ
40 человек убиты в мексиканском штате за два дня
На Урале найден тайник художника Ледникового периода
Ученые назвали смертельную опасность вейпов
В Колорадо портрет Трампа заменили изображением Путина
Спорт
Еще один олимпийский чемпион поддержал Гамову Дмитрий Мусэрский прокомментировал слова волейболистки Гамовой, которая подвергла критике присвоение футболистам сборной России званий заслуженных мастеров спорта
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
Владимир Путин снова пересел на лимузин Mercedes В Йоханнесбурге, где 26 и 27 июля проходит саммит БРИКС, президент РФ Владимир Путин передвигается на автомобиле немецкой марки
Кино
Знаковые голливудские актрисы 80–90-х, о которых все забыли В конце прошлого века их имена гремели на весь мир, а лица были знакомы каждому. Но эпоха прошла, а вместе с ней и популярность. Вспоминаем культовых голливудских актрис 80-х и 90-х годов и их главные роли.
Недвижимость
«Ростех» разработал парашюты для эвакуации из небоскребов
Власти: Владельца участка, где снимают «Дом-2», уведомили об изъятии земли
Своими руками: как один человек переделал систему платежей ЖКУ
Как провести отпуск за 30 тысяч рублей и остаться довольным
Леди
Юлия Барановская в желтом мини затмила всех на фестивале в Баку Телезвезда покорила публику ярким нарядом.
Дети
Александр Овечкин собирается присутствовать на родах жены Анастасия Шубская хочет, чтобы муж был рядом.
Все о ремонте
Зачем в хрущевках делали окно между ванной и кухней?
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
8 способов создать интерьер в морском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь